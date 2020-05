J-Ax, il nuovo singolo è "Una voglia assurda": il testo

approfondimento

Dagli Articolo 31 ai successi con Fedez: chi è J-Ax

J-Ax aveva anche spiegato che per un lungo periodo ha lasciato che il virus vincesse su di lui: “La sofferenza che vedevo in giro mi schiacciava la testa sul pavimento, impedendomi di muovermi, pensare, creare” (scopri i 5 singoli più belli di J-Ax). La musica però lo ha salvato ancora e per rialzarsi e guardare al futuro con ottimismo ha scritto questa nuova canzone: “È vero, questo è un mondo nuovo, ma non significa che dobbiamo vivere a metà. Possiamo tornare a ridere, giocare, baciarci. A vivere. E io voglio farlo anche più intensamente di prima” ha scritto il rapper reduce dal successo dell’album “ReAle”.

Il testo di “Una voglia assurda”

L’industria della musica è fallita

ma Io ho un futuro perché ora so fare pizze Margherita

la libreria di Netflix l’ho finita

Ora voglio fare Binge Watching alla vita

gli influencer mo nessuno se li fila

fare le dirette mi stava antipatico da prima

asintomatico alla sfiga

sono cresciuto come i peli sulle gambe alla tua tipa

ma questo suono è funky questo suono è tranqui

perché ormai puoi darmi schiaffi solo con i guanti

come la musica tra alti e bassi attimi infiniti

la vita è fatta d’istanti, ma uniti

E se rispetto la distanza

che tanto tutto passa

allora dimmi perché

ho una voglia assurda

di stare tra la gente e urlare come in curva

cantare acqua azzurra nudi in riva al mare

perdere un pò la testa

stare in strada a ballare

entrare in ogni festa

che poi si che ci importa

stiamo qui fino all’alba

con in tasca la felicità

ci baciamo tutti

ci baciamo tutti

E se potessi andare al mare ora sopporterei tutto

anche quelli con il salvagente a fenicottero

e se in cielo vedo l’inviata di non è la d’Urso

mi tiro giù il costume e le faccio l’elicottero

anche il fan

di Brunori Sas

ora sogna il club

e Gigi D’Ag

persino il pezzo estivo di J-Ax

mi manca il traffico della città

e il mio odio per la gente è sparito come i no vax

al futuro penso poco

perché mi manca il presente

e il passato vorrei fosse remoto

tipo chat di gruppo

andrà tutto bene? non so

so solo che vorrò più bene a tutto

E se rispetto la distanza

che tanto tutto passa

allora dimmi perché

ho una voglia assurda

di stare tra la gente e urlare come in curva

cantare acqua azzurra nudi in riva al mare

perdere un pò la testa

stare in strada a ballare

entrare in ogni festa

che poi si che ci importa

stiamo qui fino all’alba

con in tasca la felicità

ci baciamo tutti

ho una voglia assurda

di scottarmi le spalle

e della sabbia dentro le scarpe

Ho una voglia assurda

quando giocano in spiaggia

e la palla poi m’arriva in faccia

che poi si che ci importa

stiamo qui fino all’alba

con in tasca la felicità

ci baciamo tutti

ci baciamo tutti.