J-Ax, esce domani il suo nuovo singolo: “Una voglia assurda”

Il cantautore e producer milanese torna in radio e sulle piattaforme digitali con un brano prodotto dagli hitmaker Takagi e Ketra su etichetta Sony Music Italy. Domani sarà ospite a Sky Tg24 alle 16.15 per presentare il brano

“Una voglia assurda”. Quella di assaporare l’estate, di stare in mezzo alla gente e divertirsi. Con il suo nuovo singolo, in uscita venerdì 29 maggio, J-Ax fotografa il periodo che stiamo vivendo e la nostra voglia di vivere. L’artista sarà ospite di Sky Tg24 domani alle 16.15 proprio per presentare il brano con cui dà voce alla speranza di una ritrovata normalità e a una possibile spensieratezza attraverso le note di un ritmo trascinante con il flow e l’ironia che in lui sono diventati una specie di ‘marchio di fabbrica’. Un messaggio positivo verso il futuro in cui trova spazio anche un omaggio alla mitica “Tranqui Funky”.

Chi è Alessandro Aleotti in arte J-Ax

In oltre 25 anni di carriera ha messo insieme 15 album, 56 dischi di platino, 1 milione di iscritti su YouTube, 2 milioni 300 mila followers su Instagram.

Un precursore capace di anticipare i tempi restando costantemente in prima linea. Partendo dal rap, passando per il rap’n’roll, fino a diventare punto di riferimento della scena pop musicale italiana.

Il suo ultimo progetto discografico è stato: “Reale” (disco d’oro), uscito a gennaio 2020.

Nelle ultime settimane ha partecipato all’iniziativa benefica: “Italia All Star 4 Life” realizzando con i maggiori artisti della musica italiana una cover del brano di Rino Gaetano (autore a lui molto caro) “Ma il cielo è sempre più blu” i cui proventi sono stati devoluti alla Croce Rossa Italiana.