Max Pezzali a Epcc Live, concerto per una persona

E se gli artisti fossero costretti a suonare per una sola persona? A EPCC LIVE, il cantante e Alessandro Cattelan hanno dato dimostrazione di come potrebbero essere i nuovi concerti

Cattelan ci ha regalato, come ogni martedì sera che si rispetti, momenti unici a suon di musica, gag, giochi, monologhi e interviste. Tra le parole toccanti che abbiamo sentito durante il corso della diretta, ci sono state quelle di Cristina Parodi ( Scopri quanto conosci Cristina Parodi, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ ) e Giorgio Gori, parole dedicate alla loro città, Bergamo, che come sappiamo è stata tra le più colpite dalla pandemia ( CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE ).

Max Pezzali e Lodo Guenzi si sono seduti assieme alla scrivania di EPCC per un'intervista "double". Il frontman de Lo Stato Sociale ed ex giudice di X Factor, ha raccontato che nessuno come Pezzali gli fa complimenti così graditi, nemmeno sua madre!

C'è stato poi lo spazio di parlare di come saranno in futuro i concerti: "E se gli artisti fossero costretti a suonare per una sola persona?" A EPCC LIVE, Max Pezzali e Alessandro Cattelan hanno dato dimostrazione di come potrebbero essere i nuovi concerti: Max sul palco, Ale alla transenna, 4 pezzoni scelti tra i superclassici degli 883 in scaletta… alla fine non è così male. O no?

