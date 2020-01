Mika in concerto a Padova: info e scaletta

Il “Revelation tour” di Mika torna in Italia dopo aver preso il volo per le principali città di Francia, Belgio e Lussemburgo. L’artista presenterà al pubblico il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook” alla Kioene Arena di Padova; l’appuntamento è per la serata di sabato 1 febbraio. Ecco tutte le info per arrivare preparati al concerto: gli orari, i biglietti e la probabile scaletta del live.

Mika a Padova: tutte le info sul concerto

Mika ha dato il via al suo “Revelation tour” lo scorso 10 novembre da Londra, per poi fare tappa nelle città di tutta Europa ed arrivare a riempire con la sua musica i grandi spazi dei palazzetti italiani. Dopo aver passato i mesi di dicembre e gennaio sui palchi di Francia, Belgio e Lussemburgo, ora il cantante è pronto a tornare in Italia. Il prossimo concerto in calendario si terrà alla Kioene Arena di Padova nella serata di sabato 1 febbraio. L’orario d’inizio del live di Mika è previsto per le 20:30. Per chi ancora fosse sprovvisto del titolo d’ingresso, attualmente sono disponibili ancora pochissimi biglietti su circuito Ticketmaster. I prezzi variano in base alla tipologia di posto selezionato e sono i seguenti (diritti di prevendita e commissioni di servizio incluse): tribuna gold 72,45 euro e tribuna blu o rossa visibilità lato palco 48,30 euro, i posti parterre e in tribuna numerata sono esauriti. La Kioene Arena si trova in Via S. Marco 53 a Padova. Sul sito di Zed Live è possibile prenotare il servizio di bus navetta per raggiungere comodamente la location del concerto, in partenza dalla Stazione di Padova. Il prezzo è di 5 euro a/r o di 3 euro solo andata/solo ritorno. La prenotazione è obbligatoria.

La possibile scaletta del concerto

Con il suo “Revelation tour” Mika sta presentando live al pubblico le nuove canzoni del suo album “My Name Is Michael Holbrook”, uscito il 4 ottobre 2019 per Polydor / Universal Music. Nella scaletta del concerto di Padova saranno sicuramente presenti molti dei brani contenuti in quest’ultimo disco, tra cui i singoli “Ice Cream”, “Tiny Love”, “Sanremo”, “Dear Jealousy”, “Tomorrow” e tanti altri. Mika porterà in scena anche i suoi precedenti grandi successi tutti da cantare e ballare, come “Relax (Take It Easy)”, “Happy Ending”, “Love Today”, “We Are Golden” e “Grace Kelly”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dal cantante durante le precedenti date del “Revelation tour”; ricordiamo che le canzoni presentate al concerto di Padova potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.