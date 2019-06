Mika: 5 curiosità sul cantante

Uno stile unico, una voce ammaliante e un carisma inarrivabile. Mika è tra i protagonisti più poliedrici dello show-biz internazionale. Il cantante, classe 1983, si è imposto nel panorama discografico mondiale con brani che hanno segnato la musica pop portando una ventata di energia e novità.

Nei prossimi mesi l’artista darà il via al “Revelation Tour”, la serie di concerti con cui girerà tutta l’Italia esibendosi su alcuni dei palchi più importanti del Bel paese. A ottobre vedrà la luce anche il nuovo disco di inediti che arriverà quattro anni dopo “No Place in Heaven”, certificato con il disco di platino in Italia per aver veduto oltre 50.000 copie.

Nel corso della sua carriera l’artista ha riscosso grandi apprezzamenti sia da parte dei fan sia da parte della critica, scopriamo ora cinque curiosità su di lui.

Il suo vero nome è…

L’artista nasce il 18 agosto 1983 a Beirut, Libano. Nonostante sia conosciuto in tutto il mondo come Mika, il suo nome all’anagrafe è Michael Holbrook Penniman Jr. tanto che il suo nuovo album si chiamerà proprio “My Name Is Michael Holbrook”.

Un duetto con Ariana Grande

Tra le numerose collaborazioni realizzate dall’artista troviamo anche quella con Ariana Grande (qui puoi trovare tutte le foto più belle della cantante). Il brano si intitola “Popular Song” ed è contenuto all’interno del disco “The Origin of Love”. La canzone è stata distribuita nel 2012 come secondo singolo per il mercato americano guadagnando anche un disco d’oro per aver venduto oltre mezzo milione di copie negli Stati Uniti d’America.

La prima canzone scritta a sette anni

Fin dalla tenera età Mika ha avuto un grande amore per la musica tanto da scrivere la sua prima canzone a soli sette anni.

Un debutto da Grammy

Il disco di debutto “Life in Cartoon Motion” ottenne un successo stratosferico in tutto il mondo vendendo milioni e milioni di copie. Tra i riconoscimenti conquistati grazie a questo lavoro anche una candidatura ai Grammy Awards, infatti il brano “Love Today”, contenuto proprio all’interno del disco, venne nominato come “miglior brano dance”.

Sophie Muller: regista di “Grace Kelly”

I video di “Grace Kelly” e “Love Today” portano la firma di Sophie Muller, una delle registe di videoclip di maggior successo al mondo che nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi nomi internazionali come Eurythmics, Cheryl, Shakira, Rihanna, Sophie Ellis-Bextor, One Republic ed Echosmith.