Mika in concerto, le date del "Revelation tour"

Mika è finalmente pronto a tornare in scena con la sua musica. Sono tante le novità annunciate negli ultimi giorni: il nuovo album, in uscita il prossimo 4 ottobre, si intitolerà “My Name Is Michael Holbrook” ed è stato anticipato dal primo singolo estratto “Ice Cream”, disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 31 maggio 2019 (oltre, ovviamente, alla possibilità di download sugli store digitali). Mika presenterà live questo nuovo capitolo discografico con il suo “Revelation tour”, in partenza il prossimo autunno nei palazzetti di tutta Italia.

“Revelation tour”: tutte le date, info e biglietti

Il “Revelation tour” di Mika partirà da Londra il prossimo 10 novembre e proseguirà con varie tappe europee, per poi arrivare in Italia dal 24 novembre, con una prima data in programma al Pala Alpitour di Torino. La tournée sarà a supporto del nuovo album di Mika “My Name Is Michael Holbrook”, in uscita il 4 ottobre 2019 per Polydor/Universal Music. I biglietti per assistere ai concerti italiani del “Revelation tour” saranno disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 10:00 di venerdì 7 giugno. Nel corso del 2020 il tour arriverà anche oltreoceano, con tappe negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Giappone, Cina e Corea. Mika ha spiegato perché è stato scelto “Revelation” come titolo del tour in partenza: «Si collega al mio percorso di ricerca identitaria e – per l’appunto – rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. Sto preparando uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze e del bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al centro di tutto. In Italia, poi, per me sarà una emozione viaggiare da un estremo all’altro della penisola». Ecco tutte le date italiane, in calendario nei palazzetti, del “Revelation tour” di Mika:

domenica 24 novembre 2019 Torino, Pala Alpitour

martedì 26 novembre 2019 Ancona, PalaPrometeo

mercoledì 27 novembre 2019 Roma, Palazzo dello Sport

venerdì 29 novembre 2019 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

sabato 30 novembre 2019 Montichiari (Brescia), PalaGeorge

lunedì 2 dicembre 2019 Livorno, Modigliani Forum

martedì 3 dicembre 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum

sabato 1 febbraio 2020 Padova, Kioene Arena

domenica 2 febbraio 2020 Bolzano, PalaOnda

mercoledì 5 febbraio 2020 Napoli, Teatro PalaPartenope

venerdì 7 febbraio 2020 Bari, Palaflorio

sabato 8 febbraio 2020 Reggio Calabria, Palacalafiore

Il nuovo album di Mika

Sono passati quattro anni dall’uscita dell’ultimo album in studio di Mika, “No Place In Heaven” (2015). Il suo ritorno discografico è finalmente stato ufficializzato per il prossimo autunno: ad ora sappiamo che il nuovo disco di intitolerà “My Name Is Michael Holbrook”, riprendendo il vero nome di Mika. Come prima anticipazione dell’album è stato condiviso il singolo “Ice Cream”, dal 31 maggio sulle frequenze radiofoniche e disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming. “My Name Is Michael Holbrook” verrà presentato live al pubblico con una grande tournée mondiale intitolata “Revelation tour”, che farà tappa anche in Italia per ben dodici date.