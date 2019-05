Mika, il nuovo singolo è "Ice Cream"

A quattro anni di distanza dal suo ultimo successo discografico, “No Place in Heaven”, Mika è pronto al suo grande ritorno musicale grazie ad “Ice Cream”, singolo rilasciato ufficialmente il 31 maggio e già disponibile in streaming e digital download.

“Ice Cream”, il nuovo singolo di Mika

Anticipato qualche giorno prima in occasione di “La chanson de l’Année 2019” di Nimes, “Ice Cream” proclama il grande ritorno di Mika alla musica e celebra l’arrivo del nuovo album, previsto in uscita per questo autunno. Si tratta di un pezzo scritto da Mika con Dan Black, prodotto da Mark Crew e Dan Priddy che si getta a capofitto nella competizione per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2019. Nel testo, Mika riporta alla mente caldi ricordi estivi delle sue lunghe vacanze in Costa Azzurra, dove i momenti indimenticabili non sono certo mancati. Per presentarlo sui social, Mika ne parla così: «Finalmente ecco la copertina per “Ice Cream”! È un brano scritto in un giorno di caldo estremo, in agosto. Erano le ultime settimane durante le quali stavo lavorando al nuovo album, un periodo di scrittura che durava ormai da due anni. Scrivendo, ho avuto modo di confrontarmi con temi personali, seri e talvolta dolorosi. E alla fine, adesso, mi sento più leggero e più libero. “Ice Cream” è stata l’ultima canzone che ho scritto per il nuovo disco. Parla di un sogno ad occhi aperti. Come una fatamorgana che mi fa sentire che tutto è possibile. Il calore estivo può fare questo effetto. Lo stato onirico e surreale dei pomeriggi immersi nel caldo. Perle di sudore, sogni di tuffi estivi, l’odore e la sensazione delle auto nel momento in cui ci entri durante l’estate. L’odore della plastica che si cuoce al sole. Il mix di grandi possibilità e pigra frustrazione. I sensi e i sogni ad occhi aperti che corrono». Attualmente, l’album di Mika è atteso per l'autunno e dovrebbe intitolarsi tentativamente “My Name is Michael Holbrook”, ma ancora non esiste una data precisa sull’uscita.

Il ritorno di Mika alla musica

“Ice Cream” marca il grande ritorno dell’artista alla musica, anche in Italia. Qui sulla penisola era già stato adottato dal grande team di X Factor, il talent di Sky a cui aveva preso parte come giudice, e poi con un programma tutto suo intitolato “Stasera Casa Mika”. Sono passati ormai quattro anni dal suo ultimo successo discografico, “No Place In Heaven”, pubblicato nell’estate del 2015 come quarto disco di inediti dell’artista per la Casablanca Records. Dalla release, certificata disco di Platino in Italia e doppio Platino in Francia, sono stati estratti quattro singoli: “Talk About You”, “Good Guys”, “Staring at the Sun” e “Hurts”.

Il 4 e 5 giugno Mika prenderà parte ai Music Awards presso l’Arena di Verona. Il 29 giugno sarà invece tra i protagonisti del Radio Italia Live – Il concerto, che si terrà a Palermo.



A Novembre Mika porterà le nuove canzoni e i suoi straordinari successi in tour, con uno spettacolo in giro per l’Europa. Il Revelation Tour comincia a Londra il 10 Novembre, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo.

Il tour italiano promosso da Barley Arts si articolerà in ben 12 tappe nelle grandi arene di altrettante città, un record per un artista internazionale di grosso calibro.

Dom 24 Novembre 2019 – TORINO – Pala Alpitour

Mar 26 Novembre 2019 – ANCONA – PalaPrometeo

Mer 27 Novembre 2019 – ROMA – Palazzo dello Sport

Ven 29 Novembre 2019 – CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) – Unipol Arena

Sab 30 Novembre 2019 – MONTICHIARI (BRESCIA) – PalaGeorge

Lun 2 Dicembre 2019 – LIVORNO – Modigliani Forum

Mar 3 Dicembre 2019 – ASSAGO (MILANO) – Mediolanum Forum

Sab 1° Febbraio 2020 – PADOVA – Kioene Arena

Dom 2 Febbraio 2020 – BOLZANO – PalaOnda

Mer 5 Febbraio 2020 – NAPOLI – Teatro PalaPartenope

Ven 7 Febbraio 2020 – BARI – Palaflorio

Sab 8 Febbraio 2020 – REGGIO CALABRIA – Palacalafiore

Il giro proseguirà nella primavera del 2020 negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Giappone, Cina e Korea. “Anche il titolo del tour si collega al mio percorso di ricerca identitaria e – per l’appunto – rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. Sto preparando uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze e del bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al centro di tutto. In Italia, poi, per me sarà una emozione viaggiare da un estremo all’altro della penisola. Con Stasera CasaMika vi ho invitati tutti a fare festa a casa mia, stavolta sarò io a venire a casa vostra. Verrò bussando alla vostra porta, città per città. Spero mi accoglierete.”

Le prevendite al pubblico di ogni data del tour italiano saranno aperte sui tre circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone dalle 10.00 di venerdì 7 giugno.