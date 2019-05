Music Awards 2019, Verona capitale della musica

Stanno per tornare i Music Awards! Gli attesissimi premi della musica italiana infiammeranno l’Arena di Verona i prossimi 4 e 5 giugno: due serate in compagnia delle grandi stelle del panorama musicale italiano e internazionale che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk Italia) e live.



Ma non finisce qui! Infatti, oltre alla celebrazione dei successi dell’ultimo anno, per questa nuova edizione, sul palco dell’Arena di Verona verranno presentati anche alcuni nuovi progetti musicali. Non solo le hit degli ultimi mesi, quindi, ma anche i brani che faranno da colonna sonora all’estate 2019! Quest’anno, sono oltre 50 gli artisti già annunciati che si alterneranno sul palco nel corso delle due serate. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, anche gli interventi dei personaggi della televisione e dello spettacolo.



I biglietti per assistere ai Music Awards il 4 e 5 giugno sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali (per info: friendsandpartners.it).



Giunti alla 13ma edizione, i Music Awards ogni anno premiano le stelle del panorama musicale italiano per i loro successi discografici e, per il terzo anno, saranno consegnati anche i Premi Live. Vedremo premiate le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto (nel periodo maggio 2018/maggio 2019) con i loro album i traguardi oro (oltre le 25.000 copie), platino (oltre le 50.000

copie) e multi platino (in particolare “doppio platino” oltre le 100.000 copie, “triplo platino” oltre le 150.000, “quadruplo platino” oltre le 200.000, “5 volte platino” oltre le 250.000 e “diamante” oltre le 500.000 copie) e infine con i loro singoli la certificazione multiplatino (certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia).



Il Premio Live, basato su certificazioni SIAE, in collaborazione con Assomusica verrà consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti (nel periodo maggio 2018/maggio 2019). Le categorie del Premio Live sono: Oro oltre i 40.000 spettatori, Platino oltre i 100.000, Multi Platino oltre i 200.000. Un evento imperdibile, realizzato con la collaborazione delle Associazioni del Settore Discografico FIMI, AFI, e PMI e con la collaborazione di SIAE e ASSOMUSICA, prodotto da Friends & Partners. Radio Italia è media partner dei MUSIC AWARDS.