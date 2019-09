Mika: il nuovo singolo è "Tomorrow"

Mika ha condiviso un’altra anticipazione di “My Name Is Michael Holbrook”, il suo nuovo album in arrivo venerdì 4 ottobre 2019. Il singolo in questione è intitolato “Tomorrow”, disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming e sulle frequenze radiofoniche a partire dallo scorso 20 settembre. Ecco tutti i dettagli sul nuovo singolo di Mika.

“Tomorrow”: tutte le curiosità sul nuovo singolo di Mika

Avvicinandosi alla pubblicazione del nuovo album in studio “My Name Is Michael Holbrook”, Mika ha mantenuto viva l’attenzione dei suoi tantissimi fan condividendo varie anticipazioni nel corso degli ultimi mesi. Il primo singolo estratto, “Ice Cream”, ci ha accompagnato durante la bella stagione appena conclusa, seguito dai brani “Tiny Love”, “Sanremo” e “Dear Jealousy”. Per dare il benvenuto all’autunno, la popstar britannica ha pubblicato un singolo nuovo di zecca: “Tomorrow”, lo potete ascoltare su tutti i servizi di streaming digitale e in radio, oppure ottenere la traccia in download grazie al pre-order del disco. La canzone è stata scritta da Mika insieme a Paul Dixon, mentre la produzione è stata affidata a Mark Crew e Dan Priddy­. “Tomorrow” racchiude un messaggio speciale, una riflessione sui tempi in cui viviamo; ecco le parole del cantante: «In un mondo in cui c’è sempre un’opinione su tutto quel che viene fatto e ogni errore che facciamo viene catalogato per giudicarci e usato contro di noi, si finisce per aver paura di prendere rischi, buttarsi in qualsiasi avventura. Questa però non è saggezza, o responsabilità, è soltanto paura. A volte, anche quando sappiamo di andare incontro a un disastro, sappiamo che bisogna dire “chi se ne frega del domani”. E se tutto andrà male e verremo giudicati per questo, non ci importa. Una vita vissuta col brivido e con gli errori vale 100.000 vite vissute giocando solo sul sicuro. È una canzone sulla libertà di non avere paura delle conseguenze, di quello che gli altri pensano».

Il “Revelation tour”: tutte le date dei concerti in Italia

Il nuovo album di Mika, “My Name Is Michael Holbrook”, uscirà il 4 ottobre 2019 per Polydor / Universal Music, a quattro anni di distanza dal precedente “No Place In Heaven”. Il disco verrà presentato live al pubblico durante i concerti del “Revelation tour”. Dopo varie tappe europee, la tournée arriverà in Italia a partire dal 24 novembre 2019 con una prima data in programma al Pala Alpitour di Torino, e proseguirà con vari show anche nel 2020. I biglietti per assistere alle date italiane di Mika sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Ecco il calendario del “Revelation tour”, in programma nei più importanti palazzetti del nostro Paese: