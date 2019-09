Mika ha pubblicato la nuova canzone "Sanremo"

Mika ha reso disponibile sulle piattaforme di streaming digitale un nuovo brano intitolato “Sanremo”, dedicato proprio alla città ligure resa celebre dal Festival. La canzone, dopo il singolo “Ice Cream” e la più recente “Tiny Love”, è la terza anticipazione dell’album “My Name Is Michael Holbrook”, la cui uscita è attesa per venerdì 4 ottobre. Ecco tutto quello che sappiamo sul ritorno di Mika.

“Sanremo”: tutte le curiosità sul nuovo brano

A partire da venerdì 6 settembre, con il pre-order del nuovo album di Mika “My Name Is Michael Holbrook” e su tutti i servizi di streaming digitale, è stata resa disponibile una nuova traccia del disco: “Sanremo”. Come raccontato in una nota dalla popstar britannica, la genesi del pezzo è legata ai ricordi d’infanzia: «La canzone è proprio dedicata alla prima città che ho visitato in Italia, è una cartolina della mia infanzia. Parla delle vacanze che facevamo in famiglia, quando eravamo ospiti in Costa Azzurra da una zia che ci faceva un po’ pesare la nostra presenza. Allora mia mamma caricava sulla sua auto tutti noi bambini e le sue amiche e ci portava in gita a Sanremo, che costava meno ed era accogliente per una famiglia bohémien come la nostra. Dall’idea di evasione di quelle gite, è nata l’ispirazione di “Sanremo”. Questa canzone si può riferire a qualsiasi persona che cerchi compagnia, abbia bisogno di un attimo per stare bene, rilassarsi con un aperitivo in riva al mare, trovare nuova gioia». In aggiunta, Mika arriva a sottolineare anche il legame col Festival: «Sanremo è anche la prima città in cui abbia mai cantato in Italia, mi sono esibito al Festival una settimana prima che uscisse il mio primo album, per cui il legame è ancora più forte».

Il nuovo album e le date italiane del “Revelation tour”

A quattro anni di distanza da “No Place In Heaven”, Mika sta per tornare con un nuovo album in cui ha riscoperto se stesso, l’uomo dietro all’artista: “My Name Is Michael Holbrook” uscirà il 4 ottobre 2019 per Polydor / Universal Music. La prima anticipazione dell’album è stata “Ice Cream”, singolo pubblicato a fine maggio, seguito dal brano “Tiny Love” e ora da “Sanremo”. Mika presenterà al pubblico il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook” durante i concerti del “Revelation tour”. Dopo varie tappe europee, la tournée arriverà in Italia dal 24 novembre, con una prima data in programma al Pala Alpitour di Torino, e proseguirà con vari show anche nel 2020. I biglietti per assistere alle date italiane di Mika sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Ecco tutte le date italiane, in calendario nei palazzetti, del “Revelation tour” di Mika: