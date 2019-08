Mika, il nuovo singolo è “Tiny Love”

“Tiny Love” è il secondo singolo estratto dal nuovo album di Mika, “My name is Michael Holbrook”, in uscita in autunno

Il nuovo album di Mika uscirà il prossimo 4 ottobre ma il cantante di origini libanesi ha già estratto due singoli dal disco. L’ultimo, uscito venerdì 16 agosto, è “Tiny Love” e segue “Ice Cream”, pubblicato lo scorso 31 maggio.

Tiny Love, in uscita anche il video

Nell’annunciare l’uscita del nuovo singolo “Tiny Love”, Mika ha confermato anche la pubblicazione del video della canzone, disponibile dal pomeriggio del 16 agosto. Il brano è stato composto dallo stesso cantautore britannico insieme a David Sneddon. Le sonorità ricordano molto quelle di “The Origin of Love”, terzo album dell’artista. Contemporaneamente, Mika ha mostrato ai fan, sempre attraverso i social, la copertina del prossimo album, “My name is Michael Holbrook”, disponibile a partire dal 4 ottobre 2019 su etichetta Polydor/Universal Music.

My name is Michael Holbrook, il nuovo album di Mika

“My name is Michael Holbrook” è il titolo del nuovo disco di Mika, quinto in studio per il cantante. Dall’album è stato già estratto un singolo lo scorso maggio, “Ice Cream”, che ha segnato il ritorno sulle scene dell’artista dopo due anni. Nel 2016, infatti, Mika aveva fatto uscire una raccolta live, “Sinfonia Pop”, mentre l’ultimo album in studio, “No place in Heaven”, risale al 2015. Il cantante britannico di origini libanesi ha voluto intitolare il nuovo album con il suo vero nome e cognome, Michael Holbrook. Mika ha voluto sottolineare, in questo modo, la verità che c’è dentro questo nuovo lavoro discografico, mostrandosi con la sua vera identità, senza nascondersi dietro a pseudonimi.

Revelation Tour, Mika in concerto

Nell’attesa di ascoltare il nuovo album di Mika, è possibile già acquistare i biglietti per il Revelation Tour, il tour con cui l’artista porterà in giro per il mondo i suoi grandi successi e i brani del nuovo disco. La tournée toccherà le principali città europee partendo da Londra il 10 novembre, per poi proseguire per Barcellona, Madrid, Pau, Tolosa, Aix-en-Provence, Saint-Étienne, Le Grand-Sacconex, Zurigo. Il tour arriverà anche in Italia, Paese a cui Mika è molto legato da diversi anni. Queste le date del Revelation Tour in giro per lo Stivale:

Dom 24 novembre 2019 – Torino – Pala Alpitour

Martedì 26 novembre 2019 – Ancona – Pala Prometeo

Mercoledì 27 novembre 2019 – Roma – Palazzo dello Sport

Venerdì 29 novembre 2019 – Casalecchio di Reno (Bologna) – Unipol Arena

Sabato 30 novembre 2019 – Montichiari (Brescia) – PalaGeorge

Lunedì 2 dicembre 2019 – Livorno – Modigliani Forum

Martedì 3 dicembre 2019 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum

Sabato 1° febbraio 2020 – Padova – Kioene Arena

Domenica 2 febbraio 2020 – Bolzano – PalaOnda

Mercoledì 5 febbraio 2020 – Napoli – Teatro PalaPartenope

Venerdì 7 febbraio 2020 – Bari – Palaflorio

Sabato 8 febbraio 2020 – Reggio Calabria – Palacalafiore

Il tour proseguirà poi, per tutta la primavera del 2020, negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Giappone, Cina e Corea. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati.