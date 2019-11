American Music Awards 2019: cos'è successo

@Getty Images

di Matteo Rossini

Questa notte il Microsoft Theater di Los Angeles ha ospitato gli American Music Awards (qui le foto della serata), uno degli eventi musicali e mediatici più importanti, seguiti e influenti a livello internazionale. Ciara, classe 1985, ha avuto il compito di guidare la serata tra premiazioni, discorsi di ringraziamento e ovviamente esibizioni live delle più grandi popstar al mondo. Taylor Swift: regina della serata La grande protagonista della serata è stata indubbiamente Taylor Swift che ha dominato l’edizione spiccando tra tutti i nomi più altisonanti della discografia mondiale. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la cantante di “You Need To Calm Down” si è esibita con un medley dei suoi successi più famosi per festeggiare il premio “Artist of The Decade” e ben altre cinque vittorie, tra le quali quelle come“Artist of the Year” e “Favorite Female Artist – Pop/Rock” che le hanno permesso di diventare la cantante più premiata di sempre grazie ai suoi ventinove trionfi.

American Music Awards: le esibizioni pop

Il minimo comun denominatore della serata è stato il pop grazie alla presenza di alcune delle voci che hanno influenzato e riscritto la storia del genere negli ultimi vent’anni. Il primo nome è quello dell’iconica Christina Aguilera (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante) che ha infiammato il pubblico con l’esibizione di “Fall On Me”, cover del singolo di Andrea Bocelli.



Un altro momento molto amato dal pubblico è stato quello dell’esibizione di Kesha che ha proposto il nuovo esplosivo singolo “Raising Hell” e “Tik Tok”, una delle canzoni più vendute nella storia della musica; il testimone è poi passato a Dua Lipa che ha cantato live per la seconda volta “Don’t Start Now” dopo l’esibizione agli Europe Music Awards 2019.

Da segnalare anche Selena Gomez che ha emozionato con i nuovi brani “Lose You To Love Me” e “Look At Her Now”, la rivelazione dell’anno Lizzo e l’inarrivabile Shania Twain che ha proposto un meldey composto da alcuni suoi grandi successi e brani di altri artisti.

American Music Awards: il red carpet

Occhi puntati anche sul red carpet dove le star si sono sfidate a colpi di outfit. Christina Aguilera ha dominato la scena con un abito davvero originale, grande attenzione anche per Heidi Klum che ammaliato i presenti con la sua bellezza da capogiro e l’irriverente Lizzo.