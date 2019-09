Se da un lato Taylor Swift festeggia i record di vendite del nuovo album " Lover ", dall'altro la cantante è ha subito un irruzione in casa da parte di un fan, stando a quanto riportato dal The Westerly Sun .

Mentre Taylor Swift è tornata in cima alle classifiche di vendite di vari continenti stabilendo nuovi record mondiali che l’hanno resa una delle artiste di maggior successo di sempre, una notizia riguardante la cantante, ma non la sua musica, sta tenendo banco sui principali media internazionali, stiamo parlando dell’irruzione di un fan nella sua abitazione, stando a quanto riportato da The Westerly Sun.

L’accaduto, verificatosi nel pomeriggio di venerdì scorso, non è il primo di questo genere ai danni dell’artista, infatti solamente dal 19 luglio la polizia ha già fermato altre due persone intente a introdursi nella casa di Taylor, come dichiarato dall’agente Shawn Lacey che ha motivato i fatti per l’uscita del nuovo album “Lover”: “Come per qualsiasi star, l’uscita di un nuovo album ha portato una maggiore attenzione mediatica. Questo motivo e ricerche contingenti sulla sua casa potrebbero essere le ragioni di questi fatti”.

L’introduzione in casa

Venerdì mattina il ventiseienne Richard Joseph McEwan si è messo in viaggio dal New Jersey per raggiungere Rhode Island, una volta arrivato ha parcheggiato l’auto lungo Bay Street per poi giungere a piedi davanti all’abitazione di Taylor Swift. Dopo aver scavalcato la recinzione, il ragazzo ha rotto un vetro sul lato di Lighthouse Road per poter entrare all’interno, tuttavia la telefonata di un testimone e l’allarme della casa hanno subito fatto scattare gli agenti che hanno raggiunto immediatamente il luogo.

La polizia: “Questo è stato un caso insolito”

Shawn Lacey ha definito l’accaduto davvero particolare: “Questo è stato un caso insolito per come abbiamo trovato l’uomo dentro casa. Abbiamo avuto a che fare con molte lamentele da quando Taylor ha acquistato la casa, ma questa è la prima volta che una persona riesce a entrare in casa”.

Il ragazzo fermato dalla polizia: “Quando vai a casa di qualcuno, devi toglierti le scarpe”

Dopo aver raggiunto l’abitazione della cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Taylor Swift), Lacey è stato seguito da un secondo poliziotto con cui ha trovato l’uomo nel grande ingresso dell’abitazione. Il ragazzo, stando a quanto riportato da The Westerly Sun, si sarebbe tolto le scarpe per essere educato, queste le parole riportate da Lacey: “Un paio di scarpe arancioni sono state trovate davanti il portone che ha manomesso per entrare. Quando gli ufficiali gli hanno chiesto perché non lo avesse indosso, il ragazzo ha risposto che gli è stato insegnato che quando si va a casa di qualcuno, devi sempre toglierti le scarpe”.