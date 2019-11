MTV EMA 2019: Dua Lipa si esibirà con "Don't Start Now"

Dua Lipa , classe 1995, è pronta per il grande ritorno live. La cantante di " Hotter Than Hell " si prepara all'esibizione sul palco degli Europe Music Awards 2019 .

di Matteo Rossini

Dua Lipa è pronta per il grande ritorno live. Tra poche ore la cantante di “Hotter Than Hell” farò il suo atteso comeback sulle note di “Don’t Start Now”, il singolo che ha aperto la nuova era della popstar.

Dua Lipa: i successi

Dua Lipa, classe 1995, è una delle star più influenti e amate del mondo dello spettacolo. L’esplosione mediatica della popstar arriva con il singolo “Be The One” che la fa conoscere al grande pubblico. Il brano, distribuito nel 2015, esalta alla perfezione il talento e le potenzialità vocali della cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Dua Lipa) che conquista subito il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Nei messi successivi l’artista inanella un trionfo dietro l’altro grazie a singoli in grado di scalare le classifiche, tra questi “Hotter Than Hell”, (Blow Your Mind (Mwah)” e l’esplosivo “New Rules”, quest'ultimo diventato uno dei brani più celebri del girl power.

Parallelamente Dua Lipa mette a segno collaborazioni di grande successo, tra le quali "Scared to Be Lonely" con Martin Garrix, “Lost In Your Light” con Miguel e “No Lie” con Sean Paul.

Dua Lipa: l’esibizione sul palco degli Europe Music Awards

Dopo un periodo di lavoro in studio di registrazione, Dua Lipa è pronta per il grande comeback. Il nuovo singolo “Don’t Start Now” ha subito riscosso consensi positivi da parte del pubblico.

Nel frattempo l’artista si prepara alla performance sul palco degli Europe Music Awards dove si esibirà live per la prima volta con il nuovo brano.

L’annuncio della sua presenza è stato fatto dalla popstar stessa tramite il suo profilo Instagram che conta oltre trentacinque milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra shooting, viaggi e backstage dei concerti.