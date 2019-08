Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz in vacanza in Italia: le foto

Sono molte le celebrity di Hollywood che nelle ultime settimane hanno scelto il Bel paese come meta delle vacanze estive. A inizio luglio Kirk Hammett e Robert Trujillo dei Metallica si sono concessi una pausa dalla leg europea del “WorldWired Tour” tuffandosi nelle acque azzurre di Capri, pochi giorni fa Sofia Vergara (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) e Joe Manganiello hanno preso la stessa decisione immortalando alcuni momenti del viaggio sui loro profili Instagram.

Ora una nuova coppia ha deciso di ammirare e respirare la bellezza dell’Italia, più precisamente sempre di Capri, ovvero la top model tedesca Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz. I due ragazzi, arrivati nel Bel paese qualche giorno fa, come mostrato sui social, si sono regalati delle giornate tra vedute mozzafiato, cene romantiche e momenti di relax.

Heidi Klum e Tom Kaulitz: le vacanze a Capri

Tom e Heidi hanno infatti postato alcuni scatti sui profili Instagram ottenendo immediatamente centinaia di commenti e migliaia di like: in una foto vediamo i due ragazzi scherzare presso il celebre Ristorante da Paolino Capri che nelle scorse settimane ha ospitato altri grandi nomi internazionali come Puff Daddy, Kris Jenner e Lionel Richie, in un’altra è possibile scorgere una veduta bellissima e in un’altra ancora sono intenti a far shopping.

Heidi Klum (qui potete trovare tutte le foto più belle della modella) e Tom, componente dei Tokio Hotel, sono stati accompagnati nel viaggio da Bill Kaulitz, gemello del cantante e leader del gruppo tedesco.

Heidi Klum e Tom Kaulitz: il matrimonio segreto

Nelle scorse settimane si è parlato molto di Heidi e Tom, sposati segretamente alcuni mesi fa come rivelato da TMZ. La coppia avrebbe infatti deciso di convolare a nozze lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere optando per una cerimonia intima e privata. Tom e Heidi formano indubbiamente una delle coppie più glamour e ammirate del mondo dorato di Hollywood.