In queste settimane i Metallica sono in Europa per il “WorldWired Tour” che sta ottenendo un grandissimo riscontro da parte del pubblico tanto da registrare numerosi sold out. Tuttavia tra una data e l’altra Kirk Hammett e Robert Trujillo hanno deciso di concedersi qualche momento di relax.

Kirk Hammett e Robert Trujillo: le foto in Campania

Kirk e Robert, rispettivamente batterista e bassista della storica band, si sono regalati dei giorni di vacanza nella splendida cornice di Capri come documentato su Instagram. Infatti negli scorsi giorni Kirk ha postato alcune foto scattate in occasione proprio delle vacanze italiane in cui la coppia ha deciso di riposarsi tra il panorama spettacolare dell’isola campana e un po’ di musica live.

Le foto postate vedono i due ragazzi fare delle prove in costume su quella che sembra essere una bellissima terrazza con vista mozzafiato, stando a quanto scritto nella didascalia, la coppia avrebbe deciso anche di fare delle prove in occasione dei duetti che porteranno sui palchi dei prossimi concerti, queste le parole di Kirk: “Preparandoci per i duetti della prossima parte del tour!!”.

Tuttavia Robert e Kirk hanno anche deciso di regalarsi un tuffo in mare, come testimoniato da uno scatto in cui il batterista ha scherzosamente scritto: “Solo lavoro e niente divertimento”.

Le foto hanno subito fatto il giro del web ottenendo grandi consensi da parte del pubblico, ad esempio lo scatto delle loro prove in terrazza ha guadagnato oltre 100.000 like e numerosi commenti.

Metallica: il tour

Nelle prossime settimane i Metallica (qui le foto delle rockstar più famose degli anni ’80) saranno in tour in Europa toccando molte grandi città, tra le quali Berlino il 6 luglio, Copenhagen l’11 luglio e Vienna il 16 agosto. Dopo il tour europeo, la band tornerà in America per due date a San Francisco per poi rimettersi in viaggio per sei concerti in Australia e due in Nuova Zelanda.

Metallica: milioni di copie e Grammy Awards

In quasi quarant’anni di attività musicale il gruppo ha venduto milioni di copie ottenendo anche importanti e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali nove Grammy Awards. Per quanto riguarda gli album uno dei più iconici è sicuramente “Metallica”, distribuito nel 1991, che riuscì a vendere oltre sedici milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America, più di due milioni in Germania e oltre un milione in Canada per un totale mondiale stimato intorno ai trentuno milioni di copie.