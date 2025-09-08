Diretto da Vincenzo Alfieri e ispirato al libro 40 Secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza di Federica Angeli, ricostruisce le ultime 24 ore di vita del ragazzo di origini capoverdiane che è stato ucciso il 6 settembre 2020 a Colleferro durante un pestaggio. Nei cinema dal 19 novembre 2025

È uscito il trailer di 40 Secondi, il film di Vincenzo Alfieri ispirato al libro 40 Secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza di Federica Angeli, che ricostruisce le ultime 24 ore di vita di Willy Monteiro Duarte. La pellicola, con la sceneggiatura di Giuseppe G. Stasi, arriverà nei cinema dal 19 novembre 2025. Il cast include volti attori e attrici come Francesco Gheghi (Familia, Mani nude e Fuori, nonché vincitore del Premio Biraghi ai Nastri d’Argento 2025), Enrico Borello (La città proibita, Familia e Settembre), Francesco Di Leva (Familia, L’ultima notte d’amore e Nostalgia), Beatrice Puccilli (Adorazione e Quell’estate con Irène), Sergio Rubini (Leopardi - Il poeta dell’infinito, Felicità e Moschettieri del re – La penultima missione) e Maurizio Lombardi (Pinocchio, Romeo è Giulietta e M – Il figlio del secolo). Con loro anche volti nuovi, selezionati attraverso un’opera di street casting, come Giordano Giansanti e Luca Petrini. Le riprese sono iniziate a Roma lo scorso giugno e proseguiranno per sette settimane.

Willy Monteiro Duarte, un giovane ragazzo di origini capoverdiane, è stato ucciso il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma, durante un pestaggio. Willy, infatti era intervenuto in una lite per difendere un amico, ma era stato picchiato a morte dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, a loro volta spalleggiati da Mario Pincarelli e da Francesco Belleggia. Il 6 ottobre 2020, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Willy la medaglia d’oro al valore civile alla memoria in virtù del gesto altruistico che gli era costato la vita. Lo scorso marzo, la Corte d’Assiste di Appello di Roma ha condannato all’ergastolo Mario Bianchi, mentre il fratello Gabriele dovrà scontare una pena di 28 anni.

Il film 40 Secondi, che ha trovato sostegno istituzionale attraverso il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio e con la concessione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, racconta il litigio nato da un semplice equivoco che si trasforma in un pestaggio di violenza inaudita, proprio della durata di 40 secondi. Nelle ore che precedono il tragico evento, si intrecciano incontri causali, rivalità e tensioni latenti scaturiti da gesti, silenzi e complicità invisibili, in un vero e proprio viaggio attraverso la banalità del male in mezzo alla natura e ai condizionamenti umani. Il film, però, non cerca colpevoli. Piuttosto, interroga il pubblico su che cosa abbia reso possibile l’esplosione di una tale violenza.

Il produttore Roberto Proia di Eagle Pictures ha già alle spalle un altro film ricco di significato, Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri sulla storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne vittima di cyberbullismo morto suicida nel 2012. “Film e genere sono diversi, ma comune l’intento”, aveva spiegato lo scorso luglio Proia in un’intervista a La Repubblica. “L’idea era di partire da un caso singolo per raccontare il disagio di molti. Ogni diciassettenne si è trovato di fronte a scene di violenza, prevaricazione, bullismo. Non volevamo vedessero in Willy una vittima, una figurina da videogame, ma un esempio in cui identificarsi. Sfido chiunque, vedendo questo film, a non parteggiare per la sua bella normalità, e per quel suo gesto: il coraggio, davanti a un sopruso grande o piccolo, di fare qualcosa”.