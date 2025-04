Andrea Spezzacatena, chi era il "ragazzo dai pantaloni rosa"

Diretto da Margherita Ferri e uscito di recente nelle sale, il film, recentemente approdato anche su Netflix, rracconta la vera storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di 15 anni che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo. I compagni di scuola lo presero in giro per aver indossato un paio di pantaloni che, stinti in un lavaggio, erano diventati rosa