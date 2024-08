15/16 ©Webphoto

JUMANJI: THE NEXT LEVEL (2019) - Jack Black riprende il ruolo del Professor Shelly Oberon, ma questa volta con una serie di nuovi e divertenti sviluppi. Il film è il sequel di Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) e continua a seguire il gruppo di amici che si ritrovano nuovamente intrappolati nel mondo del videogioco Jumanji, affrontando nuove avventure e sfide