Video Games, la nuova canzone dei Tenacious D di Jack Black

I Tenacious D - il duo rock capitanato dall’attore e musicista Jack Black - hanno pubblicato una nuova canzone dopo anni di stop creativo. Si intitola Video Games ed è prodotta da John Spiker. Black canta di come lui non giochi ai videogiochi... eccezion fatta per God of War, Red Dead Redemption 2 e Fallout 4. Insomma: si tratta di una dichiarazione d'amore ai videogame, che secondo Black sono da rivalutare come “espressione di grandi idee che appartengono al pantheon delle grandi opere d'arte”.



Alla fine del brano, Jack Black prende in giro i fan (oppure no, chissà) circa l’eventuale ritorno della sua band. Lo sentiamo infatti pronunciare la frase: “That it; that’s the one. It’s on the album” (che significa: “è proprio lui, è il singolo, è sull’album”), il che farebbe sperare nell'arrivo imminente di un nuovo disco dei Tenacious D. Però nel caso di Jack Black non si sa mai quando questo folle genio penda verso il serio e quando invece sia incline al faceto…



Potete guardare il videoclip della nuova canzone Video Games in fondo a questo articolo.