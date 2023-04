Super Mario Bros. Il Film, Jack Black nel videoclip del brano Peaches

Nella colonna sonora di "Super Mario Bros. Il Film" c’è un brano di Jack Black intitolato "Peaches". È una canzone che nella pellicola d'animazione viene cantata proprio da Jack Black, il quale presta la voce a Bowser. Parliamo dell'iconico villain della celebre saga di videogame, protagonista (in versione live-action) anche del videoclip del brano, diretto da Cole Bennet e condiviso in queste ore su YouTube

Nella colonna sonora di Super Mario Bros. Il Film c'è un brano di Jack Black intitolato Peaches. È una canzone che nella pellicola d'animazione viene cantata proprio da Jack Black, il quale presta la voce a Bowser. Parliamo dell'iconico villain della celebre saga di videogame, protagonista anche del videoclip del brano, diretto da Cole Bennet e condiviso in queste ore su YouTube dallo stesso Jack Black (potete guardare il video musicale in fondo a questo articolo). Quel genio della musica e della comicità, Jack Black, ci offre un pezzo che stranamente non si avvale della chitarra (lo strumento principe di Black) bensì del pianoforte. Canta (a squarciagola, come suo solito) tutto il suo amore per Peach (la principessa del Regno dei Funghi che di solito nei giochi appare come la damigella in pericolo, immancabilmente salvata dal suo Mario). Vediamo l'attore all'interno di un fungo caratterizzato da pareti rosa Barbie (anzi: rosa Peach, dato che l'abito iconico della principessa del Regno dei Funghi è proprio di un rosa confetto pieno, come quello che caratterizza la bambola Mattel). Il Browser in versione live-action (Black in carne e ossa) si siede a un pianoforte a coda e inizia a suonare e a cantare il brano Peaches, regalandoci 2 minuti e cinquanta di puro soul (sia la melodia sia il cantato sono annoverabili al genere soul, un filone musicale a cui Black non ci ha abituato, dato che ci ha cresciuto a suon di rock neanche hard ma proprio heavy, genialmente suonato con chitarra acustica assieme al suo socio Kyle Gass dei Tenacious D). Potete (anzi dovete) guardare il videoclip di Peaches diretto da Cole Bennet e prodotto da Lyrical Lemonade nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Definire Super Mario Bros. Il Film un grande successo è poco, dato che parliamo di un titolo che ha già incassato quasi 7 milioni di euro soltanto in Italia. La pellicola d’animazione è diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ) e si basa su una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo). Nella versione originale è Chris Pratt che doppia Mario, mentre Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day Luigi e Jack Black il cattivo Bowser. Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen interpretano vocalmente Donkey e Cranky Kong. Invece Kevin Michael Richardson è l’ugola di Kamek e Sebastian Maniscalco quella di Spike.

A Jack Black va un grande merito: quello di aver saputo sradicare pregiudizi, luoghi comuni e cose trite e ritrite in vari campi. In questo caso parliamo del suo essere riuscito a sdoganare un’incredibile vis comica nel caso del cattivo: da che mondo è mondo, il cattivo non fa affatto ridere, anzi. Quando però a interpretarlo c'è uno come Black, perfino la cattiveria non può essere scollegata a una comicità e a un’empatia estreme. Come si evince anche dallo stesso videoclip della canzone Peaches (che vi invitiamo a guardare per intero nel video che trovate in fondo), il Browser di Black è impossibile da non amare. E se fossimo in lei (nella principessa Peach), quasi quasi un pensierino ce lo faremmo, dando una svolta inedita allo “schema di Propp” che soggiace alla saga videoludica di Super Mario Bros… E vissero felici e contenti sì, ma Peach e Browser!

Black sdogana nuove figure di cattivi, rocker e perfino supereroi



Nel capolavoro School of Rock, Jack Black ha aiutato a sdoganare una nuova figura del rocker, non più legata all'apparenza ma solo alla bruciante passione che arde dentro. Black si può considerare senza se e senza ma un paladino dei diritti del movimento sociale che va sotto il nome di body positive. Oltre a incarnare personalmente la figura e la silhouette da nuovo rocker in School of Rock, il suo personaggio (Dewey Finn) tiene nel film un discorso che veicola un messaggio di body positivity notevole. Avviene quando parla con la studentessa Tomika (interpretata da un'allora bambina di dieci anni, l'attrice Maryam Hassan) per aiutarla a combattere la sua paura di uscire di fronte a una folla e cantare a squarciagola con la sua ugola meravigliosa. Tomika teme che gli altri ridano di lei "perché (è) grassa". Le parole di Dewey a quel punto sono le seguenti: "Tomika, ehi, hai qualcosa che tutti vogliono. Hai talento, ragazza. Hai una voce incredibile, e non lo sto solo dicendo. Hai sentito parlare di Aretha Franklin, vero? Ok, è una donna grossa. Ma quando inizia a cantare, fa impazzire le persone. Tutti vogliono festeggiare con Aretha!".

Nell'aprile 2021 la suddetta scena di School of Rock è diventata virale, diffusa sui social proprio per via di quel messaggio di body positivity.