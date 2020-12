Da L'Odio a Fuocoammare, i migliori film sul tema dei migranti. FOTO

Le grandi masse che si spostarono in America a inizio '900 per trovare maggior fortuna, l'esodo dai Balcani devastati dalla guerra, le difficoltà di integrazione nelle periferie europee, fino alle recenti tragedie del mar Mediterraneo: sono le vicende trattate in questa selezione di pellicole dedicate al grande tema delle immigrazioni, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei migranti del 18 dicembre