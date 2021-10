Giornata mondiale dell'alimentazione della FAO: 10 film sul cibo

Il 16 ottobre si celebra la ricorrenza istituita per ricordare l'anniversario della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, avvenuta nel Québec nel 1945. Da "Ratatouille" a "The Founder", passando per "Chocolat" e "Mangia prega ama", ecco alcune pellicole “food oriented” Condividi:

La storia del cinema è ricca di film dedicati alla cucina e al cibo. Molti registi hanno tratto ispirazione dal mondo culinario per realizzare vere e proprie perle, in cui i piatti sono il fulcro delle storie. Ecco una selezione di pellicole “food oriented”.

La Grande Abbuffata (1973) approfondimento Le 15 scene di cibo cult nei film. FOTO Capolavoro assoluto della cinematografia franco-italiana, diretto da Marco Ferreri, è una feroce critica alla società dei consumi e del benessere. Racconta la storia di quattro uomini che decidono di togliersi la vita chiudendosi in una villa, mangiando pietanze d’alta cucina preparate da loro, fino a morire. Interpreti indimenticabili sono Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret e Michel Piccoli

Chocolat (2000) approfondimento La fabbrica di cioccolato, il cast del film con Johnny Depp. FOTO Lasse Hallström dirige Johnny Depp e Juliette Binoche. Siamo nel 1959 e la “tranquilla” Lansquenet-sur-Tannes viene turbata dall’arrivo di Vianne Rocher, che apre una pasticceria, luogo di paradisiache tentazioni e di ingarbugliate vicissitudini. Il film ottenne 4 nomination ai Golden Globe e cinque nomination agli Oscar 2001 come Miglior film, Migliore attrice a Juliette Binoche, Migliore attrice non protagonista a Judi Dench, Migliore sceneggiatura non originale e Migliore colonna sonora originale a Rachel Portman, ma non riuscì ad aggiudicarsene neanche una. Una delle scene più belle e particolari del film è quella in cui il conte Paul de Reynaud (Alfred Molina) si abbuffa di cioccolato nella vetrina. Fu girata nel suo ultimo giorno di riprese, nel caso in cui non si fosse sentito bene dopo aver mangiato tutto quel cioccolato.

Ratatouille (2007) approfondimento Cibo e fantascienza: cosa mangeremo in futuro (secondo il cinema) Ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione. Remy, un topolino parigino, sogna di diventare un grande chef. Quando finisce nel seminterrato di uno dei ristoranti più rinomati della città, il roditore decide di rimanerci e imparare a cucinare. Si allea con il maldestro Alfredo Linguini. Gli animatori hanno creato oltre 270 portate di cibo al computer. Ogni piatto è stato prima preparato, poi fotografato, acquisito nella memoria dei computer e poi assaggiato. Il piatto della Ratatouille che vediamo nel finale è stato creato da uno degli chef più conosciuti al mondo: Thomas Keller, del ristorante The French Laundry nella Napa Valley.

Piovono polpette (2009) approfondimento 10 serie tv dedicate al cibo. FOTO È un film d’animazione diretto da Phil Lord e Chris Miller. Lo stravagante Flint Lockwood è un giovane aspirante inventore con però grossi problemi di socializzazione. Da adulto, animato dal desiderio di risolvere il problema del cibo sull'isola in cui vive, dove l'unica fonte di alimentazione sono le sardine, Flint progetta un macchinario in grado di produrre alimenti dall’acqua. All’inizio la sua invenzione sembra rivelarsi un grande flop, ma all’improvviso dei cheeseburger piovono dal cielo, segno che la sua macchina funziona veramente. Quando però i suoi concittadini iniziano a domandare in modo ingordo sempre più cibo, il macchinario comincia a manifestare problemi di malfunzionamento e l’isola rischia di venire sepolta da montagne di marshmallow e onde di cocomeri.

Julie & Julia (2009) approfondimento Com’è cambiata Meryl Streep, Miranda de Il diavolo veste Prada. FOTO Julie Powell, scrittrice mancata e in preda ad una crisi esistenziale, decide di mettersi alla prova sperimentando in un anno le 524 ricette del libro Mastering the art of French Cooking di Julia Child, leggendaria chef francese, e diviene una stella del web. Il film è scritto e diretto da Nora Ephron e interpretato da Amy Adams e Meryl Streep, che danno volto a due personaggi realmente esistiti.

Mangia prega ama (2010) approfondimento Julia Roberts: la fidanzata d'America. FOTO Diretto da Ryan Murphy, è basato sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert. I principali interpreti sono Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem. Elizabeth ha una vita apparentemente perfetta ma non soddisfacente. Dopo il divorzio, lascia tutto e intraprende un viaggio intorno al mondo, avvicinandosi anche ai piaceri del palato, ingrassando e godendosi la vita nel dolce far niente. Le riprese sono iniziate a New York, proseguite a Delhi e Pataudi (India), Bali (Indonesia), Roma e Napoli. Nel mondo si è calcolato abbia incassato 200 milioni di dollari.

Lezioni di cioccolato (2007-2011) vedi anche Luca Argentero e Cristina Marino, le foto del viaggio di nozze Il film e il suo sequel vedono come protagonista Luca Argentero, costretto a fingersi un suo operaio egiziano e a frequentare un corso da pasticciere. Nel secondo film resta in piedi un nuovo progetto sul cioccolato. Le pellicole hanno poi una trama parallela a metà strada tra la commedia e il romantico. Entrambi i film sono stati girati, in parte, nell'autentica sede della Scuola del Cioccolato Perugina, unica scuola in Italia ad essere dedicata all'arte della realizzazione del cioccolato.

Chef (Comme un chef) (2012) approfondimento Giornata mondiale del cioccolato, le curiosità sul cibo più amato Commedia gastronomica di Daniel Cohen con Jean Reno e Michaël Youn, racconta del sogno di Jacky Bonnot, che è quello di riuscire a trasformare il suo innato talento tra i fornelli in un’attività che gli permetta di lasciarsi alle spalle le difficoltà che lo hanno portato a lavorare nei luoghi più disparati finendo sempre con l’essere licenziato. Un incontro cambierà la sua vita. "La mia ambizione - ha dichiarato il regista in un'intervista - era fare un film che facesse venire fame, di cibo come di rapporti umani, ma anche voglia di cucinare".

Amore, cucina e curry (2014) approfondimento Helen Mirren compie 75 anni, storia di una regina del cinema. FOTO Hassan Kadam è un grande talento della cucina. La sua famiglia si trasferisce dall'India in un piccolo villaggio francese dove apre una piccola tavola calda, ma la proprietaria di un ristorante nelle vicinanze si oppone con forza. Si scatena così una guerra culinaria esilarante. Ma quando la donna assaggia la cucina di Hassan cambia tutto. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo Madame Mallory e il piccolo chef indiano. Nel cast Helen Mirren, Om Puri e Manish Dayal. La sceneggiatura è dell’eclettico Steven Knight, che ha ideato quiz televisivi come Chi vuol essere milionario?