Cibo e fantascienza: ecco cosa mangeremo in futuro (secondo il cinema)

Anche nel futuro post-apocalittico di The Road di John Hillcoat, tratto dall'omonimo romanzo di Cormac McCarthy, il cannibalismo è la via intrapresa dai sopravvissuti, anche se in questo caso non in forma istituzionalizata e per opera di una Multinazionale Malvagia come in 2022: i sopravvissuti. Nello scenario truce di questo film, la ricetta contro la crisi, insomma, è il self service... ©Dimension Films