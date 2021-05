Insetti da mangiare, l'Ue approva le larve della farina come alimento

Presto sulle nostre tavole arriveranno vermi come snack. Gli stati membri dell'Unione europa hanno infatti dato il via libera alla commercializzazione delle larve come alimento. La decisione sarà pubblicata in Gazzetta Ue nelle prossime settimane. Condividi:

Era il 1982 quando una Julie Andrews squattrinata nel film Victor Victoria metteva uno scarafaggio nel piatto per non pagare il conto. I tempi sono cambiati e presto ci sarà qualcuno che, invece di mangiare a sbafo, pagherà per trovare blatte, grilli o magari cavallette nel piatto. Non è un’altra pellicola cinematografica ma il novel food del prossimo futuro. Un futuro non poi così lontano. E’ infatti arrivata l’autorizzazione della Ue, quattro mesi dopo quella dell’ Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) per la commercializzazione in Europa come alimento delle larve essiccate del coleottero Tenebrione mugnaio, note anche come tarme della farina. Per i più coraggiosi le larve potranno essere mangiate intere, come snack (e chissà se la pubblicità sarà una tira l’altra) o come farina per preparare deliziose torte rustiche o panature.

Un beneficio per l’ambiente approfondimento Tarme della farina essiccate come alimento, arriva l'ok dell'Efsa L'autorizzazione stabilisce requisiti di etichettatura specifici per quanto riguarda l'allergenicità, visto che l'Efsa ha indicato che il consumo dell'insetto puo' portare a reazioni nei soggetti con allergie preesistenti a crostacei e acari della polvere. Il piano d'azione Ue 2020-30 per i sistemi alimentari sostenibili identifica gli insetti come una fonte di proteine a basso impatto ambientale che possono sostenere la transizione "verde" della produzione. Ma questo sarà solo il primo passo verso i nuovi orizzonti culinari. Al momento sono undici le domande per insetti come nuove alimenti all'esame dell'Efsa, tra queste cavallette intere e macinate, larve di vermi e larve di api. Anche i nostri animali di compagnia potranno beneficiare del nuovo cibo, anche se forse per loro, inconsapevoli della natura della materia prima, sarà più facile accettare la cosa. Presto infatti potrebbero essere commercializzate crocchette per cani con larve di mosca e mangimi per galline ovaiole fatte con farina di larve.