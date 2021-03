Star Trek: Boston istituisce il Leonard Nimoy Day, in onore di Spock

La città statunitense in cui è nato il mitico attore che ha dato i natali al personaggio di Spock ha deciso di organizzare una giornata dedicata alla leggenda dello schermo, che si terrà il 26 marzo di ogni anno. Scomparso nel 2015, il ricordo di Nimoy è indelebile in tutti i cultori della fantascienza

La città di Boston ha istituito il Leonard Nimoy Day, che ogni anno si celebrerà il 26 marzo in occasione del compleanno del celebre attore diventato leggenda grazie al personaggio di Spock in Star Trek.



Leonard Nimoy, scomparso nel 2015, nacque a Boston il 26 marzo 1931 e la sua città natale ha deciso di omaggiarlo, organizzando una giornata ufficiale intitolata a suo nome.

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco della capitale del Massachusetts, Marty Walsh.



Leonard Nimoy è sempre stato molto legato alle sue radici e non ha mai dimenticato il posto in cui è venuto al mondo. Ha finanziato molti enti benefici, operazioni filantropiche e ricerche contro il cancro con sede a Boston, oltre a dare il proprio supporto economico all’arte e alla ricerca scientifica a 360 gradi di casa lì.



“Sono cresciuto a Boston, una città che mi ha dato tutta l’educazione, la cultura e ha formato la mia spina dorsale. Questa è la mia casa”, ha affermato l’attore in quella che suona come una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua terra natale.