Christopher Lee nasceva 100 anni fa, i suoi film più famosi. FOTO

L’attore britannico è nato il 27 maggio 1922 a Londra ed è scomparso il 7 giugno del 2015. Nella sua lunga carriera ha vestito i panni soprattutto di personaggi antagonisti, molti dei quali sono entrati nella storia del cinema: oltre al principe dei vampiri, è stato Saruman per Peter Jackson, Dooku in Star Wars, Francisco Scaramanga in Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro. Per celebrare il centenario della sua nascita, ecco alcune delle sue interpretazioni più famose