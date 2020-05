Nato il 27 maggio 1922 e deceduto nel 2015, Christopher Lee è stato uno dei più importanti attori della sua generazione. Una vita divisa tra la recitazione, il servizio militare e la passione per la musica. Ha fatto il proprio esordio sul grande schermo nel 1948. Ha recitato in innumerevoli pellicole. Adorato dagli appassionati di cinema, è noto al grande pubblico per “Star Wars”, “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”. Ecco i suoi migliori film.

Agente 007, l’uomo dalla pistola d’oro, 1974

REGIA: Guy Hamilton

ATTORI: Roger Moore, Christopher Lee, Richard Loo, Desmond Llewelyn, Marne Maitland, Lois Maxwell, Marc Lawrence, Bernard Lee, Clifton James, Maud Adams, James Cossins, Britt Ekland, Hervé Villechaize

Sulle tracce di James Bond, interpretato da Roger Moore, c’è lo spietato killer Francisco Scaramanga, che ha il volto di Christopher Lee, noto come “l’uomo con la pistola d’oro”. Un soprannome dovuto al fatto che uccida le proprie vittime con proiettili d’oro, contrassegnati dal nome del bersaglio inciso sopra.

Il Signore degli Anelli: la compagnia dell’anello, 2002

REGIA: Peter Jackson

ATTORI: Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean, Liv Tyler, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving, Andy Serkis

Il primo dei vari film cui ha preso parte nel ruolo di Saruman. Un personaggio delicato, la cui versione è stata adorata dal pubblico. All’interno del ricco cast della trilogia, inoltre, Lee era l’unico ad aver realmente incontrato Tolkien.

La maschera di Frankenstein, 1957

REGIA: Terence Fisher

ATTORI: Peter Cushing, Hazel Court, Robert Urquhart, Christopher Lee

Remake di “Frankenstein” di Jameswhale, del 1932. Il film si concentra sulla vita del Barone Victor Frankenstein, che effettua esperimenti che mirano a riportare in vita i cadaveri. In prigione in attesa dell’esecuzione, per un’accusa di omicidio, il Barone racconta la propria vita al prete venuto per dargli conforto. Lee interpreta la sua creatura. L’esperimento tornato in vita.

Dracula il vampiro, 1958

REGIA: Terence Fisher

ATTORI: Peter Cushing, Michael Gough, Melissa Stribling, Christopher Lee

Innegabilmente uno dei film più celebri e importanti della filmografia di Christopher Lee. La misteriosa morte di Jonathan Harker spinge il suo amico Van Helsing a condurre delle indagini. Un esperto dell’occulto, pronto a dare la caccia a Dracula, un vampiro che ha attaccato anche la giovane Lucy. Avrà così inizio una caccia al maligno.

The Wicker Man, 1973

REGIA: Robin Hardy

ATTORI: Edward Woodward, Christopher Lee, Diane Cilento, Britt Ekland, Ingrid Pitt, Lindsay Kemp, Russell Waters, Aubrey Morris, Irene Sunters, Walter Carr, Leslie Blackater, Roy Boyd, Juliet Cadzow, Robin Hardy, John Hallam

Il sergente Neil deve indagare sulla sparizione di Rowan Morrison, una giovane che vive sull’isola di Summerisle, in Scozia. Una volta sul posto, si rende conto che gli abitanti sono tutti a dir poco bizzarri, governati da Lord Summerisle.