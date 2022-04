Barbra Streisand compie 80 anni: i suoi migliori film

Da "Funny Girl" a "Mi presenti i tuoi?", la star ha prestato il suo volto a molti personaggi di successo, aggiudicandosi anche un Oscar Condividi

Ha iniziato la sua straordinaria carriera come cantante, ma poi, Barbra Streisand - 80 anni il 24 aprile 2022 - è diventata anche una stella del cinema e ha interpretato ruoli di primo piano in diversi film di successo. Ecco quelli imperdibili.

Funny Girl (1968)

Funny Girl ha segnato il debutto dell'artista newyorchese sul grande schermo, e le ha permesso di conquistare il premio Oscar come migliore attrice protagonista. Streisand veste i panni di Fanny Brice, un'umile ragazza che vive nel quartiere ebraico dell'East Side di New York negli anni 20, e che riuscirà a diventare una delle più richieste star del Vaudeville. Barbra Streisand interpreta una donna realmente esistita, dotata di un talento straordinario, ma scoraggiata da un aspetto fisico non in linea con i canoni di bellezza 'classica'.

Come eravamo (1973)

In Come eravamo la star è accanto a Robert Redford. Katie Molosky (Barbara Streisand) è una militante comunista che, al college, è affascinata dal giovane Hubbell (Robert Redford) che però rappresenta tutto ciò che lei disprezza. I due si rincontrano alcuni anni più tardi, dopo essersi persi di vista, iniziando una difficile storia d'amore.

A star is born (1976)

Barbra Streisand è stata la protagonista femminile, nel 1976, del secondo remake di A star is born. Il film, diretto da Frank Pierson, racconta la storia di John Norman Howard (Kris Kristofferson), un ex cantante di successo consumato dalle dipendenze, che una sera incontra in un locale Esther Hoffmann (Barbra Streisand), un'affascinante donna con una voce meravigliosa, che gli cambierà la vita.

Yentl (1983)

Il film segue le vicende di Yentl (Barbra Streisand), una ragazza ebrea molto affascinata dai sacri testi, anche se vietati alle donne. Quando suo padre muore, stanca di sottostare al volere degli uomini del villaggio, decide di travestirsi da maschio e di fuggire.

Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010) Completamente di un altro genere è Mi presenti i tuoi? in cui Streisand interpreta Roz Fotter, eccentrica terapista sessuale. Jack Byrnes e sua moglie, in compagnia della figlia e del futuro genero Greg, si recano a Miami per conoscere i genitori del ragazzo: Bernie e Roz Fotter, una coppia decisamente imprevedibile. Streisand riprenderà il suo ruolo nel 2010 in Vi presento i nostri, dove le famiglie Fotter e Byrnes si incontreranno ancora, questa volta per conoscere i gemelli di Greg e Pam.