L'attore canadese famoso per il ruolo di Dean Di Laurentis nello show di culto targato Prime si calerà nei panni di un personaggio molto vicino alla protagonista Millie/Sydney Sweeney Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

The Housemaid's Secret sarà una pellicola piena di star e i suoi realizzatori, tra cui spicca la protagonista Sydney Sweeney coinvolta anche nelle vesti di produttrice, stanno investendo parecchio per innalzare la curiosità su un progetto che è già uno dei più attesi della prossima stagione.

Al film si è appena unito Stephen Kalyn, star in ascesa e volto di spicco del cast di Off Campus, una delle serie televisive più amate dal pubblico della tv in streaming negli ultimi mesi.

L'annuncio è arrivato con una breve clip nella quale l'attore si è fatto vedere col volume di Freida McFadden da cui è tratta la storia del film tra le mani, una formula social che è già stata sfruttata per introdurre al pubblico tutte le new entry del progetto.

The Housemaid's Secret uscirà nelle sale a dicembre del 2027 e c'è già chi ha impostato il conto alla rovescia.

Kalyn, dalla tv al grande schermo Il sequel di The Housemaid (pellicola premiata al box office all'inizio dell'anno, ora disponibile in streaming su Prime Video e visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick) punterà ancora una volta sul mix di elementi che hanno decretato il successo del primo film, un thriller con una storia avvincente, ricca di colpi di scena e condita in egual misura da erotismo e suspense, nella quale la popolarità dei volti del cast ha fatto il resto.

Il regista Paul Feig e Sydney Sweeney non si sono lasciati sfuggire la possibilità di avere nella storia un volto popolare dello schermo, in grado di rendere la storia ancora più attesa.

L'annuncio dell'ingresso nella produzione di Stephen Kalyn è stato accolto con grande entusiasmo dai fan di Off Campus che tengono d'occhio le mosse dell'attore, sempre più richiesto da quando ha debuttato col personaggio di Dean Di Laurentis nello show romance di stampo sportivo.

Kalyn, che in Off Campus 2, ciclo di episodi attualmente in lavorazione, sarà protagonista, è atteso per la sua prima prova importante sul grande schermo.

In precedenza ha lavorato solo con piccoli ruoli a serie televisive e film per la tv. Per la sua carriera, questa è un'opportunità senza precedenti. Leggi anche The Housemaid 2, Brittany Snow si unisce al cast del thriller

L'attore sarà l'avvocato Brock Cunningham La clip con l'annuncio di Stephen Kalyn come star del cast di The Housemaid's Secret fornisce anche i dettagli sul suo coinvolgimento nella pellicola.

La star canadese sarà Brock Cunningham, una new entry nella storia. Brock è un brillante ed affascinante avvocato che diventerà il compagno di Millie Calloway, la protagonista del film interpretata da Sydney Sweeney.

I fan della saga letteraria di McFadden sanno, ovviamente, già parecchio su di lui.

Brock Cunningham sarà una figura di supporto per la vita sentimentale della protagonista che, però, gli ha nascosto il suo passato e i dettagli della sua attività a sostegno delle donne vittime di uomini e mariti oppressivi e violenti.

I segreti tra i due complicheranno la loro relazione e in più Brock diventerà un rivale di Enzo (il personaggio interpretato da Michele Morrone, presente anche in questo film), in competizione per l'attenzione di Millie.

Il cast stellare e le riprese in autunno The Housemaid's Secret, film che riprende il titolo del bestseller di Freida McFadden che racconta una nuova avventura sanguinosa della governante Millie Calloway al servizio di famiglie difficili, vedrà la partecipazione di nomi di peso del panorama hollywoodiano, molti dei quali in ascesa, proprio come Kalyn.

Tra i primi annunci relativi al cast c'è stato quello di Paul Anthony Kelly, star della serie di successo Love Story, nei panni del miliardario Douglas Garrick, padrone della casa dove Millie troverà impiego.

Sua moglie Wendy avrà il volto di Kirsten Dunst, icona dello schermo, perfetta per interpretare un personaggio carico di mistero.

Ad agosto era arrivata la notizia dell'aggiunta al cast del film di Brittany Snow, star di vari show tra cui The Beast in Me, Nido di vipere e Mordaugh: Morte in famiglia.

Il sequel di The Housemaid vedrà coinvolti nuovamente Feig alla regia e Rebecca Sonnenshine alla sceneggiatura.

Altre novità sono attese per questo autunno, quando partiranno ufficialmente le riprese del film che negli States debutterà il 17 dicembre 2027 (la data italiana è ancora da comunicare con esattezza).