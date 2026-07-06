Hunger Games: L'alba sulla mietitura, le prime immagini del film

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, le prime immagini del filmCinema
Un nuovo video, intitolato Incontra Haymitch, ha offerto un primo sguardo alla storia di Haymitch Abernathy, il protagonista vincitore della 50ª edizione degli Hunger Games
Un nuovo video, intitolato Incontra Haymitch, ha offerto un primo sguardo alla storia di Haymitch Abernathy (Joseph Zada), il vincitore della 50ª edizione degli Hunger Games protagonista del film Hunger Games: L’alba sulla mietitura, che uscirà nei cinema il 19 novembre 2026. Il filmato include sia scene che spaziano dall’alba del giorno della Mietitura alle interviste a Capitol, fino ai Giochi stessi, sia spezzoni della produzione e interviste al cast e alla troupe.
LA TRAMA E IL CAST, DA ELLE FANNING A GLENN CLOSE
Ambientato nel mondo distopico di Panem ben 24 anni prima degli eventi della saga originale, il film Hunger Games: L’alba sulla mietitura inizierà il giorno della mietitura della 50ª edizione dei Giochi, noti come la Seconda Edizione della Memoria, dove il protagonista Haymitch Abernathy (Joseph Zada) verrà trascinato nell’arena mortale per uno scherzo del destino e ne uscirà vincitore, anche se a caro prezzo. Si tratterà di un'edizione eccezionale, perché i Tributi per ogni distretto non saranno 24, bensì il doppio, cioè 48. Woody Harrelson aveva interpretato il ruolo di Haymitch Abernathy negli adattamenti cinematografici della trilogia originale di Hunger Games, una performance che il registra e produttore Francis Lawrence ha definito “un’interpretazione davvero iconica del personaggio”. Ora, Joseph Zada ha ereditato il ruolo, così come Elle Fanning sarà Effie Trinket (un tempo interpretata invece da Elizabeth Banks). Il nuovo capitolo approfondirà anche il passato della relazione tra Effie e Haymitch. Ralph Fiennes sarà invece il Presidente Snow, Kieran Culkin sarà Caesar Flickerman, Jesse Plemons sarà Plutarch Heavensbee, Maya Hawke sarà Wiress, Kelvin Harrison Jr. sarà Beetee, Mckenna Grace sarà Maysilee Donner e Glenn Close sarà Drusilla Sickle. Francis Lawrence, che aveva già diretto tutti i film di Hunger Games a partire dal sequel Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), è tornato alla regia e alla produzione. Anche Nina Jacobson e Brad Simpson sono produttori, mentre Cameron MacConomy e Suzanne Collins, l’autrice della saga di romanzi di fantascienza Hunger Games, sono i produttori esecutivi.
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LA SAGA DI HUNGER GAMES
Finora la saga conta cinque film, rispettivamente Hunger Games (2012), Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), Hunge Games: Il canto della rivolta – Parte 1 (2014), Hunger Games: Il canto della rivolta- Parte 2 (2015) e Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente (2023). Insieme, le pellicole hanno totalizzato oltre 3,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Gli attori e le attrici che hanno recitato nei vari capitoli includono Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Rachel Zegler, Tom Blyth, Viola Davis, Jason Schwartzman e Peter Dinklage.
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CHI È JOSEPH ZADA
Nato il 21 luglio 2005 a Sydney, in Australia, Joseph Zada è apparso in serie tv come Total Control (2024), Invisible Boys (2025) e L'estate dei segreti perduti (2025). Ha inoltre revitato nei film australiani Bilched (2019) e The Speedway Murders (2023). Inoltre, presto debutterà nella serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) La valle dell’Eden, tratta dall’omonimo romanzo di John Steinbeck, e sarà protagonista del film L'alba sulla mietitura, il prequel della saga di Hunger Games, nel ruolo di Haymitch Abernathy.
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