Hunger Games: L'alba sulla mietitura, le prime immagini del film

LA TRAMA E IL CAST, DA ELLE FANNING A GLENN CLOSE

Ambientato nel mondo distopico di Panem ben 24 anni prima degli eventi della saga originale, il film Hunger Games: L’alba sulla mietitura inizierà il giorno della mietitura della 50ª edizione dei Giochi, noti come la Seconda Edizione della Memoria, dove il protagonista Haymitch Abernathy (Joseph Zada) verrà trascinato nell’arena mortale per uno scherzo del destino e ne uscirà vincitore, anche se a caro prezzo. Si tratterà di un'edizione eccezionale, perché i Tributi per ogni distretto non saranno 24, bensì il doppio, cioè 48. Woody Harrelson aveva interpretato il ruolo di Haymitch Abernathy negli adattamenti cinematografici della trilogia originale di Hunger Games, una performance che il registra e produttore Francis Lawrence ha definito “un’interpretazione davvero iconica del personaggio”. Ora, Joseph Zada ha ereditato il ruolo, così come Elle Fanning sarà Effie Trinket (un tempo interpretata invece da Elizabeth Banks). Il nuovo capitolo approfondirà anche il passato della relazione tra Effie e Haymitch. Ralph Fiennes sarà invece il Presidente Snow, Kieran Culkin sarà Caesar Flickerman, Jesse Plemons sarà Plutarch Heavensbee, Maya Hawke sarà Wiress, Kelvin Harrison Jr. sarà Beetee, Mckenna Grace sarà Maysilee Donner e Glenn Close sarà Drusilla Sickle. Francis Lawrence, che aveva già diretto tutti i film di Hunger Games a partire dal sequel Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), è tornato alla regia e alla produzione. Anche Nina Jacobson e Brad Simpson sono produttori, mentre Cameron MacConomy e Suzanne Collins, l’autrice della saga di romanzi di fantascienza Hunger Games, sono i produttori esecutivi.