Il Diavolo veste Prada 2, la data di uscita su Disney+

Il sequel con Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci e i cameo di Lady Gaga e Donatella Versace arriverà il 29 luglio 2026
Il film Il Diavolo Veste Prada 2 arriverà il 29 luglio 2026 su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il sequel del film Il Diavolo veste Prada (2006), uscito nei cinema nel mese di maggio, ha già incassato 677 milioni di dollari al botteghino mondiale. Nel nuovo capitolo, Andy Sachs (Anne Hathaway), l’ex assistente della direttrice della rivista di moda Runway Miranda Priestly (Meryl Streep), torna come responsabile della sezione Approfondimenti. La sua ex assistente Emily Charlton (Emily Blunt) è ora una dirigente di alto livello di Dior, che gestisce i fondi pubblicitari dei quali Runway ha bisogno dopo uno scandalo. Il cast include sia volti già apparsi sul grande schermo 20 anni fa, come Stanley Tucci, Tracie Thoms e Tibor Feldman (che hanno ripreso i loro ruoli), sia le new entry Kenneth Branagh e Patrick Brammall nei panni dei rispettivi interessi sentimentali di Streep e Hathaway, e ancora Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux e Pauline Chalamet. La costumista Molly Rogers ha ideato numerosi look alla moda, che hanno vestito anche le star che hanno partecipato nei cameo, come Ashley Graham, Donatella Versace, Lady Gaga, Kara Swisher, Jenna Bush Hager, Paige DeSorbo, Hannah Berner e Tina Brown. Il regista David Frankel, che aveva già diretto il film Il Diavolo veste Prada nel 2006, e l’autrice della sceneggiatura originale Aline Brosh McKenna sono tornati per il sequel Il Diavolo veste Prada 2 insieme alla produttrice Wendy Finerman. Michael Bederman, Karen Rosenfelt e la stessa McKenna sono inoltre produttori esecutivi.
IN ARRIVO IL DIAVOLO VESTE PRADA 3?
Il film Il Diavolo veste Prada 2 contiene nella colonna sonora le hit di numerosi artisti, come End of an Era di Dua Lipa, Walk of Fame di Miley Cyrus & Brittany Howard, Saturn di SZA, Worth It di RAYE, Mr. Eclectic di Laufey, Nice to Each Other di Olivia Dean, Material Lover di Sienna Spiro, Daydreaming di Ledisi, Evergreen Avenue di Izzy Escobar, No One Noticed di The Marias e Runway (in collaborazione con Doechii), Shape of a Woman e Glamorous Life di Lady Gaga. Complici il successo e il finale aperto del sequel nel quale Miranda, Andy e Nigel guidano la rivista di moda Runway verso il futuro grazie al sostegno della multimiliardaria Sasha Barnes, ma ancora immersi nel clima di incertezza che ha colpito il settore dell’editoria, il regista David Frankel ha dichiarato alla rivista Variety di non escludere lo sviluppo di un terzo capitolo. “Ho detto: “Mai più", eppure eccoci qui”, ha detto. “Quindi, di certo non direi mai più: “Mai più”. Vediamo cosa succede. Se ci fosse l’opportunità di riprendere i personaggi e di trascorrere qualche mese con questi meravigliosi attori, ovviamente, ne sarei entusiasta”. Certamente dovrebbe trascorrere un po’ di tempo, non solo per progettare un nuovo entusiasmante copione, ma anche per consentire all’attrice Anne Hathaway di tornare sul set. Pochi giorni fa, infatti, la star di Hollywood ha annunciato in un video sui social di essere in attesa del terzo figlio all’età di 43 anni.
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