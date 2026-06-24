Il Diavolo veste Prada 2, la data di uscita su Disney+

Il film Il Diavolo Veste Prada 2 arriverà il 29 luglio 2026 su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il sequel del film Il Diavolo veste Prada (2006), uscito nei cinema nel mese di maggio, ha già incassato 677 milioni di dollari al botteghino mondiale. Nel nuovo capitolo, Andy Sachs (Anne Hathaway), l’ex assistente della direttrice della rivista di moda Runway Miranda Priestly (Meryl Streep), torna come responsabile della sezione Approfondimenti. La sua ex assistente Emily Charlton (Emily Blunt) è ora una dirigente di alto livello di Dior, che gestisce i fondi pubblicitari dei quali Runway ha bisogno dopo uno scandalo. Il cast include sia volti già apparsi sul grande schermo 20 anni fa, come Stanley Tucci, Tracie Thoms e Tibor Feldman (che hanno ripreso i loro ruoli), sia le new entry Kenneth Branagh e Patrick Brammall nei panni dei rispettivi interessi sentimentali di Streep e Hathaway, e ancora Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux e Pauline Chalamet. La costumista Molly Rogers ha ideato numerosi look alla moda, che hanno vestito anche le star che hanno partecipato nei cameo, come Ashley Graham, Donatella Versace, Lady Gaga, Kara Swisher, Jenna Bush Hager, Paige DeSorbo, Hannah Berner e Tina Brown. Il regista David Frankel, che aveva già diretto il film Il Diavolo veste Prada nel 2006, e l’autrice della sceneggiatura originale Aline Brosh McKenna sono tornati per il sequel Il Diavolo veste Prada 2 insieme alla produttrice Wendy Finerman. Michael Bederman, Karen Rosenfelt e la stessa McKenna sono inoltre produttori esecutivi.