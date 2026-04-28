Lady Gaga e Doechii hanno pubblicato il videoclip del singolo Runway

Il videoclip della canzone ha collezionato più di due milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore. Il brano è tratto dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2 in arrivo mercoledì 29 aprile nelle sale cinematografiche italiane
Lady Gaga e Doechii hanno pubblicato il videoclip di Runway, brano tratto dalla colonna sonora della pellicola Il Diavolo Veste Prada 2 con protagonisti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Il video ha collezionato oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.
lady gaga e doechii, il video di runway
Mercoledì 29 aprile Il Diavolo veste Prada 2 farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane. In attesa della distribuzione della pellicola, Lady Gaga (FOTO) e Doechii hanno lanciato il videoclip di Runway.
Diretto da Parris Goebel, il filmato vede le due artiste sfoggiare numerosi look colorati e audaci. Runway è le prima collaborazione tra Lady Gaga e Doechii. Il brano è incluso nella colonna sonora del sequel del film uscito nel 2006 e campione di incassi con oltre 300.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Protagonisti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.
Approfondimento
Lady Gaga e Doechii con Runway per Il Diavolo veste Prada 2
Nel marzo dello scorso anno Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo album Mayhem, trainato dai singoli Disease, Abracadabra e Die with a Smile in collaborazione con Bruno Mars. Tra i brani più iconici della sua discografia troviamo Poker Face, Bad Romance, Born This Way, The Edge of Glory, Applause e Stupid Love. Parallelamente all’attività musicale, Lady Gaga si è più volte cimentata con la settima arte, ricordiamo A Star Is Born e House of Gucci. Spazio a numerosi riconoscimenti, tra i quali sedici Grammy Awards e una statuetta per la Miglior canzone originale per Shallow in duetto con Bradley Cooper alla 91esima edizione degli Academy Awards.
Doechii è tra le voci rap della nuova generazione. Nell’agosto del 2024 l’artista ha lanciato Alligator Bites Never Heal conquistando il favore del pubblico e della critica. Il lavoro ha trionfato nella categoria Best Rap Album alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Tra i suoi successi figurano Nissan Altima, Anxiety e I’m His, He’s Mine in duetto con Katy Perry (FOTO).
Approfondimento
Il Diavolo veste Prada 2, trailer finale con la canzone di Lady Gaga
©Getty
Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO
Una première che è come una sfilata. Nessuno, del resto, si aspettava di meno dall’anteprima nella Grande Mela del sequel del film che gli appassionati di moda e stile desiderano vedere da quasi vent’anni. Anne Hathaway sceglie il total red, in omaggio al look della prima del cult nel 2006. Lady Gaga punta sull’eleganza del nero. Emily Blunt incarna l’Haute Couture. C’è anche Anna Wintour, icona e fonte d’ispirazione, che alimenta il cortocircuito tra realtà e finzione A cura di Vittoria Romagnuolo