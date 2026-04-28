Lady Gaga e Doechii hanno pubblicato il videoclip del singolo Runway

Il videoclip della canzone ha collezionato più di due milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore. Il brano è tratto dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2 in arrivo mercoledì 29 aprile nelle sale cinematografiche italiane

Lady Gaga e Doechii hanno pubblicato il videoclip di Runway, brano tratto dalla colonna sonora della pellicola Il Diavolo Veste Prada 2 con protagonisti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Il video ha collezionato oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

Diretto da Parris Goebel , il filmato vede le due artiste sfoggiare numerosi look colorati e audaci. Runway è le prima collaborazione tra Lady Gaga e Doechii. Il brano è incluso nella colonna sonora del sequel del film uscito nel 2006 e campione di incassi con oltre 300.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Protagonisti Meryl Streep , Anne Hathaway , Emily Blunt e Stanley Tucci .

Mercoledì 29 aprile Il Diavolo veste Prada 2 farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane. In attesa della distribuzione della pellicola, Lady Gaga ( FOTO ) e Doechii hanno lanciato il videoclip di Runway.

Nel marzo dello scorso anno Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo album Mayhem, trainato dai singoli Disease, Abracadabra e Die with a Smile in collaborazione con Bruno Mars. Tra i brani più iconici della sua discografia troviamo Poker Face, Bad Romance, Born This Way, The Edge of Glory, Applause e Stupid Love. Parallelamente all’attività musicale, Lady Gaga si è più volte cimentata con la settima arte, ricordiamo A Star Is Born e House of Gucci. Spazio a numerosi riconoscimenti, tra i quali sedici Grammy Awards e una statuetta per la Miglior canzone originale per Shallow in duetto con Bradley Cooper alla 91esima edizione degli Academy Awards.

Doechii è tra le voci rap della nuova generazione. Nell’agosto del 2024 l’artista ha lanciato Alligator Bites Never Heal conquistando il favore del pubblico e della critica. Il lavoro ha trionfato nella categoria Best Rap Album alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Tra i suoi successi figurano Nissan Altima, Anxiety e I’m His, He’s Mine in duetto con Katy Perry (FOTO).