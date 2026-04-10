Due tra le artiste più influenti della scena internazionale uniscono le forze per un’inedita collaborazione che accompagna il lancio di uno dei sequel cinematografici più attesi dell’anno. Il brano, anticipato nei giorni scorsi nel trailer finale del film, è pensato per dominare la pista da ballo e arriva in vista dell’uscita nelle sale italiane prevista per il 29 aprile
Lady Gaga, vincitrice di 16 premi Grammy ed Emmy, e Doechii, vincitrice di 2 Grammy, pubblicano oggi il loro nuovo singolo Runway, primo brano tratto dall’atteso film Il Diavolo veste Prada 2 prodotto da 20th Century Studios. La collaborazione era stata anticipata all’inizio della settimana attraverso il trailer finale della pellicola. Pensata per la pista da ballo, la traccia arriva prima dell’uscita del film, prevista nelle sale italiane il 29 aprile.
Scritta da Bruno Mars insieme a Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II e Jayda Love, e prodotta da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D’Mile, la canzone segna la prima collaborazione tra le due artiste, unite da una forte stima reciproca. Lo scorso anno Doechii ha consegnato a Gaga l’Innovator Award agli iHeartRadio Music Awards, definendola “un’ancora di salvezza” per i giovani fan queer. In un’intervista a British Vogue, Gaga ha a sua volta lodato il talento di Doechii. Il brano, perfetto per le passerelle, si apre con l’intro parlato “No matter what, you better strut” e si chiude con l’outro cantato “You were born for the runway”.
Il ritorno di un cult generazionale
A quasi vent’anni dal primo capitolo, il sequel riporta sullo schermo il cast originale: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nei ruoli iconici di Miranda, Andy, Emily e Nigel, ancora una volta tra le strade eleganti di New York e gli uffici della rivista di moda più ambita e temuta, Runway. Il film riunisce anche il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, introducendo nuovi volti come Kenneth Branagh, Lucy Liu e Justin Theroux, tra gli altri.
Prodotto da Wendy Finerman con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer, il film arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2026, segnando il ritorno di una storia che ha definito un’intera generazione (ASCOLTA IL BRANO).
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