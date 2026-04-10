Due tra le artiste più influenti della scena internazionale uniscono le forze per un’inedita collaborazione che accompagna il lancio di uno dei sequel cinematografici più attesi dell’anno. Il brano, anticipato nei giorni scorsi nel trailer finale del film, è pensato per dominare la pista da ballo e arriva in vista dell’uscita nelle sale italiane prevista per il 29 aprile

Lady Gaga, vincitrice di 16 premi Grammy ed Emmy, e Doechii, vincitrice di 2 Grammy, pubblicano oggi il loro nuovo singolo Runway, primo brano tratto dall’atteso film Il Diavolo veste Prada 2 prodotto da 20th Century Studios. La collaborazione era stata anticipata all’inizio della settimana attraverso il trailer finale della pellicola. Pensata per la pista da ballo, la traccia arriva prima dell’uscita del film, prevista nelle sale italiane il 29 aprile.

Scritta da Bruno Mars insieme a Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II e Jayda Love, e prodotta da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D’Mile, la canzone segna la prima collaborazione tra le due artiste, unite da una forte stima reciproca. Lo scorso anno Doechii ha consegnato a Gaga l’Innovator Award agli iHeartRadio Music Awards, definendola “un’ancora di salvezza” per i giovani fan queer. In un’intervista a British Vogue, Gaga ha a sua volta lodato il talento di Doechii. Il brano, perfetto per le passerelle, si apre con l’intro parlato “No matter what, you better strut” e si chiude con l’outro cantato “You were born for the runway”.