Cime Tempestose graficamente è stato reso sui poster come "Cime Tempestose" e l'aggiunta delle virgolette è un dettaglio di non poco conto per interpretare un'opera che ha diviso la critica e il pubblico - precisamente, gli estimatori del romanzo originale - fin dal rilascio delle prime immagini dal set.

Già il casting aveva dato il via al dibattito online: a qualcuno Jacob Elordi e Margot Robbie non sono parsi adeguati per calarsi nei panni dei due protagonisti. Secondo alcune interpretazioni della pagina originale, Heathcliff non è bianco e Margot Robbie è stata giudicata troppo adulta per interpretare Cathy.

I primi trailer e le immagini dei costumi di scena hanno contribuito a polarizzare i giudizi. Senza contare l'aggiunta delle musiche ultra contemporanee, pop ed elettroniche affidate a Charli xcx che, tuttavia, contribuiscono a definire ulteriormente lo spirito dell'adattamento a tinte forti di Fennell.

L'autrice britanica, che si è già distinta con Una donna promettente e Saltburn, ha spinto su un aspetto passionale dell'amore morboso tra i due protagonisti. Questa è la sua lettura del romanzo, la sua personale versione di ciò che ha dedotto dalla lettura di una delle storie d'amore più tormentate di sempre, che continua ad appassionare le generazioni contemporanee.

Il romanzo, che è complesso, stratificato, irraggiungibile per certi aspetti, è tornato tra le mani dei lettori più giovani, che hanno aperto un nuovo dibattito online sulle dinamiche di un amore tossico e antico.

Margot Robbie e Jacob Elordi hanno girato il mondo rendendosi protagonisti di un tour promozionale del film che è partito a gennaio da Los Angeles ed è arrivato in Europa. Come per Barbie, Robbie ha sfruttato al meglio la moda per attirare il pubblico al cinema (TUTTI I LOOK DI MARGOT ROBBIE).