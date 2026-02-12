Cime Tempestose, trailer, trama e cast del film con Margot Robbie e Jacob Elordi al cinemaCinema
Introduzione
Cime Tempestose, titolo italiano di Wuthering Heights, è un film del 2026 scritto e diretto da Emerald Fennell, adattamento del romanzo omonimo di Emily Brontë pubblicato a metà Ottocento. Il film, distribuito internazionalmente da Warner Bros., è nelle sale italiane dal 12 febbraio. Protagonisti, i candidati all'Oscar Margot Robbie e Jacob Elordi, coinvolti nella storia d'amore tra le più iconiche di sempre.
Quello che devi sapere
Cime Tempestose, data di uscita e dove vederlo
Cime Tempestose è un film drammatico e sentimentale del 2026 di Emerald Fennell, qui regista, sceneggiatrice unica e co-produttrice insieme a Lucky Chap Entertainment (di Margot Robbie e Josey McNamara) e Warner Bros. Pictures. che ne ha anche curato la distribuzione globale.
Il film esce nelle sale italiane giovedì 12 febbraio, distribuito da Warner
Warner Bros. Italia. Il trailer ufficiale, disponibile anche in testa alla scheda, è stato diffuso a novembre del 2025, tre mesi prima del debutto della pellicola nelle sale.
Titolo di spicco dell'offerta al cinema del mese di febbraio, il film è uno dei progetti più discussi ed ambiziosi della stagione in corso. (LEGGI LA RECENSIONE)
La trama di Cime Tempestose
Il film di Emerald Fennell riporta sul grande schermo una rilettura personale dell'unico romanzo scritto da Emily Brontë, già adattato varie volte sia per il cinema che per la tv.
Nel classico della letteratura ottocentesca, romanzo cardine dell'età vittoriana, Catherine Hearnshaw ed Heathcliff crescono insieme come fratelli, sebbene lui sia un orfano, un trovatello che Mr. Earnshaw, il proprietario della tenuta Wuthering Heights, nello Yorkshire, porta in famiglia da uno dei suoi viaggi.
I due sono inseparabili e, col tempo, maturano una forma d'amore che diventa desiderio ma che non può in nessun modo diventare realtà.
Catherine non può sfidare le convenzioni del suo tempo: Heathcliff viene dal nulla e a lei spetta l'eredità della tenuta di famiglia. Crescono, dunque, diventando lei una ragazza capricciosa e volubile, lui un uomo oscuro dai modi bruschi.
Mentre Cathy sceglie le sue ambizioni e sposa l'aristocratico Edgar Linton, Heathcliff fugge via tornando dopo diverso tempo, ricco e vendicativo.
La vendetta, l'ossessione l'uno per l'altra - mai sopita negli anni - diventano crudeltà che consuma la mente e il corpo. Cathy ed Heathcliff si rovineranno trascinando nell'oscurità le loro famiglie per generazioni nella follia di un amore tanto grande quanto impossibile.
Il cast del film con Margot Robbie e Jacob Elordi
Margot Robbie e Jacobb Elordi sono i protagonisti di Cime Tempestose, entrambi australiani e tra i volti più amati del cinema delle ultime stagioni.
Robbie ha ricevuto tre candidature all'Oscar, per Barbie, Tonya e Bombshell - La voce dello scandalo. Elordi, già noto per moltissime produzioni sul grande e piccolo schermo, è alla prima candidatura all'Oscar per Il film Frankenstein.
Owen Cooper, star pluripremiata di Adolescence, e Charlotte Mellington, sono le versioni giovanili di Heathcliff e Cathy.
Shazad Latif (già visto in Penny Dreadful) è Edgar Linton, Hong Chau (vista in The Whale) é Nelly Dean, governante della tenuta. Alison Oliver è Isabella Linton mentre Martin Clunes è il sig. Hearnshaw. Edwan Mitchell interpreta un altro volto della tenuta.
Un adattamento chiacchierato
Cime Tempestose graficamente è stato reso sui poster come "Cime Tempestose" e l'aggiunta delle virgolette è un dettaglio di non poco conto per interpretare un'opera che ha diviso la critica e il pubblico - precisamente, gli estimatori del romanzo originale - fin dal rilascio delle prime immagini dal set.
Già il casting aveva dato il via al dibattito online: a qualcuno Jacob Elordi e Margot Robbie non sono parsi adeguati per calarsi nei panni dei due protagonisti. Secondo alcune interpretazioni della pagina originale, Heathcliff non è bianco e Margot Robbie è stata giudicata troppo adulta per interpretare Cathy.
I primi trailer e le immagini dei costumi di scena hanno contribuito a polarizzare i giudizi. Senza contare l'aggiunta delle musiche ultra contemporanee, pop ed elettroniche affidate a Charli xcx che, tuttavia, contribuiscono a definire ulteriormente lo spirito dell'adattamento a tinte forti di Fennell.
L'autrice britanica, che si è già distinta con Una donna promettente e Saltburn, ha spinto su un aspetto passionale dell'amore morboso tra i due protagonisti. Questa è la sua lettura del romanzo, la sua personale versione di ciò che ha dedotto dalla lettura di una delle storie d'amore più tormentate di sempre, che continua ad appassionare le generazioni contemporanee.
Il romanzo, che è complesso, stratificato, irraggiungibile per certi aspetti, è tornato tra le mani dei lettori più giovani, che hanno aperto un nuovo dibattito online sulle dinamiche di un amore tossico e antico.
Margot Robbie e Jacob Elordi hanno girato il mondo rendendosi protagonisti di un tour promozionale del film che è partito a gennaio da Los Angeles ed è arrivato in Europa. Come per Barbie, Robbie ha sfruttato al meglio la moda per attirare il pubblico al cinema (TUTTI I LOOK DI MARGOT ROBBIE).