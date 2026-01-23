"La mia idea di film è stata quella di rendere questa avventura il più immersiva possibile, portando lo spettatore dentro un’epoca che non ho vissuto", ha spiegato il regista Stefano Lodovichi. "E per farlo, oltre a un lavoro approfondito di ricerca condiviso con tutta la troupe, mi sono affidato ai pensieri, ai ricordi, alle idee di collaboratori di enorme talento che quegli anni li hanno vissuti, seppur da bambini, come Mary Montalto ai costumi e Paolo Bonfini alle scenografie. Il falsario è senza dubbio un film di genere, ma difficile da ingabbiare in un’unica etichetta. Perché, sempre con le dovute distanze (ma le reference devono essere alt,e altrimenti che reference sono) ha un pizzico dell’architettura narrativa de I soliti sospetti, uno sguardo alla ricostruzione storica di Munich ma sempre filtrato da un’italianità amara che è nel mio e nostro DNA, quella di Monicelli, Risi, Scola e Germi. Un gioco di identità e di toni che mescola ironia e tensione, memoria e invenzione. Per questo motivo con Emanuele Pasquet, direttore della fotografia, ho cercato di riportare una resa estetica che ricordasse il cinema del periodo: zoom, trattamento effetto pellicola, alternati a macchina a spalla e momenti di dilatazione per creare un linguaggio che mescolasse il respiro attuale con la cura del realismo all’interno di un progredire, firmato dal montaggio di Roberto Di Tanna, che scandisce alternanze, pause, accelerazioni, ai fini di costruire una tensione viva e imprevedibile. E le musiche di Santi Pulvirenti sono un richiamo moderno alle sonorità dell’epoca, capace di muoversi tra slanci lirici, richiami elettronici sinth e costruzioni orchestrali potenti, ombre, attrazione e centrifuga, fino a scivolare verso il centro oscuro della grande Storia. Un rapido accenno va al tono del film, anch’esso ibrido. Con interpreti come Pietro Castellitto ed Edoardo Pesce non era possibile non giocare con sfumature ironiche. Infatti Il falsario è un film che vive di movimenti che vanno dall’amaro, al tragico. Ed è per questo che accanto alle musiche originali, il film utilizza brani di repertorio del periodo, vitali e divertenti, che restituiscono l’energia di quegli anni e accompagnano Toni nei momenti più leggeri e spensierati. Dai Boney M. a Renato Zero, da Cerrone a Ornella Vanoni, da Amanda Lear a Gino Paoli, fino a Iggy Pop e Bryan Ferry: un mosaico sonoro che fa da cornice alle sue avventure. Il falsario nasce più di tre anni fa e dalla sua genesi ha vissuto alti e bassi, rivoluzioni e colpi di scena impensabili. Ma è soltanto nel tempo, con il tempo, che si tempra il carattere, si stressano le storie, e se ne capisce l’importanza, perché come dice l’enigmatico Zu Pippo (Fabrizio Ferracane): “Per le cose importanti ci vuole pazienza”.

