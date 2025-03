1/10 ©Webphoto

Claudio Santamaria, David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot, veste i panni di Nicola Calipari nel film Il Nibbio, nelle sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 6 marzo. "Il mio obiettivo era quello di far uscire il grande calore umano che Nicola aveva in famiglia e nel lavoro", ha dichiarato l'attore, definendo Calipari "un uomo che metteva al centro di tutto la protezione della sacralità della vita, anche quando non si trovava ancora nei servizi segreti"

Il Nibbio, la storia di Nicola Calipari diventa un film con Claudio Santamaria