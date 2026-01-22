2/9 ©Getty

Michael Fassbender interpreta Joe Kennedy, al secolo Joseph Patrick Kennedy (nella foto a destra, lo vediamo in uno scatto del 1953). È stato il patriarca della famiglia Kennedy, imprenditore spregiudicato e figura centrale nell’ascesa politica del clan, la cui ambizione e determinazione segnarono profondamente le fortune e le scelte dei suoi figli. Joe Sr. fu un uomo di enorme ambizione, capace di plasmare il destino dei propri figli con una disciplina ferrea e aspettative altissime, influenzando in maniera duratura le loro vite personali e professionali.



I Kennedy: ciò che resta nella memoria