Kennedy, Netflix svela il cast della serie tv: attori e personaggi reali a confronto. FOTO
La piattaforma di streaming ha rivelato chi sono gli interpreti dei protagonisti della nuova serie televisiva dedicata alla celebre dinastia americana. Scopriamo dunque che si affianca il già annunciato Michael Fassbender, che recita nei panni di Joe Kennedy. Da Joshuah Melnick nel ruolo di di John F. Kennedy a Laura Donnelly nei panni di Rose Kennedy, mettiamo a confronto i divi Hollywood e i personaggi reali che hanno fatto la storia della politica statunitense