Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kennedy, Netflix svela il cast della serie tv: attori e personaggi reali a confronto. FOTO

Serie TV fotogallery
9 foto
©Getty

La piattaforma di streaming ha rivelato chi sono gli interpreti dei protagonisti della nuova serie televisiva dedicata alla celebre dinastia americana. Scopriamo dunque che si affianca il già annunciato Michael Fassbender, che recita nei panni di Joe Kennedy. Da Joshuah Melnick nel ruolo di di John F. Kennedy a Laura Donnelly nei panni di Rose Kennedy, mettiamo a confronto i divi Hollywood e i personaggi reali che hanno fatto la storia della politica statunitense 

Spettacolo: Ultime gallery

Paris Fashion Week, i vip in prima fila alle sfilate maschili. FOTO

Spettacolo

Il popolo della moda si è spostato rapidamente da Milano a Parigi per la seconda tappa delle...

17 foto

Chi è Martina Miliddi, ad Affari Tuoi al posto di Herbert Ballerina

Spettacolo

"Avevo chiesto una ballerina alla Rai ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina....

10 foto

Gli abiti da sposa più belli disegnati da Valentino Garavani. FOTO

Spettacolo

Principesse e regine delle passerelle, star del grande e del piccolo schermo. Valentino Garavani...

14 foto

Marty Supreme, esce il film con Timothée Chalamet: il cast. FOTO

Cinema

Interessante ed eclettica la squadra di attori scelti da Josh Safdie per affiancare il...

15 foto

Geena Davis compie 70 anni, i suoi film più famosi. FOTO

Cinema

L’attrice statunitense, nata a Wareham il 21 gennaio 1956, nel corso della sua carriera ha vinto...

14 foto
LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 04: Actor Geena Davis attends the Los Angeles premiere of "Fairyland" at Landmark Theatres Sunset on October 04, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Tullberg/Getty Images)

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    I Peccatori, la recensione del film horror con Michael B. Jordan

    Paolo Nizza

    Luca Carboni a Bologna, la possibile scaletta del concerto

    Musica

    Il cantautore salirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 24 gennaio, il 19 e il...

    God of War, la star di Boots Max Parker presterà il volto a Heimdall

    Serie TV

    Max Parker interpreterà il guardiano di Asgard e uno dei figli di Odino. Dio della sorveglianza...