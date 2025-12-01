Oi vita mia, il cast del film di Pio e Amedeo al cinema. FOTO
Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l’altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per infilarsi in situazioni assurde, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme. Nel cast anche Lino Banfi, Ester Pantano e Cristina Marino