Oi vita mia, il cast del film di Pio e Amedeo al cinema. FOTO

2/15

Pio D'Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, sono nati come due comico agli inizi del 2000. Nel 2004 hanno debuttato in televisione sulla rete pugliese Telefoggia e in seguito sono approdati a Radionorba e a Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai2, sono passati a Mediaset dove hanno collaborato prima con il laboratorio di Zelig e poi con Le iene, programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli "Ultras dei Vip".

22 film in streaming in uscita a dicembre 2025. FOTO