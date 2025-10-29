Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo arriva a novembre al cinema

Oi vita mia, arriva al cinema il nuovo film con cui Pio e Amedeo debuttano alla regiaCinema ©Webphoto
Il duo comico foggiano debutta alla regia con una storia di amicizia, caos e redenzione, in uscita il 27 novembre 2025. Una nuova commedia tutta da ridere con cui Pio D’Antini e Amedeo Grieco si preparano a far ridere di nuovo il pubblico italiano, dopo il successo di Amici come noi, Ma tu di che segno 6?, Belli ciao e Come può uno scoglio.
Il ritorno di due protagonisti della comicità pugliese è un approdo sul grande schermo con un progetto tutto loro, segnando il debutto ufficiale dietro la macchina da presa. La loro nuova commedia Oi vita mia, nelle sale a partire dal 27 novembre, è distribuita da PiperFilm.
Una storia di caos quotidiano e seconde possibilità
Nel film Oi vita mia, Pio e Amedeo si ritrovano alle prese con due vite agli antipodi ma accomunate da una profonda disillusione.
Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi difficili, mentre Amedeo dirige una casa di riposo popolata da anziani smemorati e teneramente bizzarri. Le loro esistenze, già complicate da questioni personali – una relazione sentimentale in crisi per Pio e una figlia adolescente ribelle per Amedeo – finiscono per incrociarsi in modo inaspettato.
Un imprevisto li costringe infatti a condividere lo stesso tetto, dando vita a una convivenza esplosiva in cui giovani casinisti e anziani distratti diventano protagonisti di un irresistibile caos generazionale. Tra incomprensioni, consigli non richiesti, bollette arretrate e partite a padel, i due amici saranno costretti a confrontarsi con se stessi e con le proprie fragilità, fino a trovare il coraggio di rimettere ordine nelle loro vite. Il tutto, naturalmente, nel segno dell’ironia e della complicità che da sempre contraddistinguono il loro stile comico.
Un cast corale per una commedia dal cuore popolare
Accanto ai due protagonisti, il film Oi vita mia vanta un cast ricco di volti noti. Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo ed Emanuele La Torre affiancano Pio e Amedeo nella loro nuova avventura cinematografica, impreziosita dalla partecipazione straordinaria di un grande nome della comicità italiana: Lino Banfi.
Nella pellicola figurano inoltre Emanuele Pacca e altri interpreti che contribuiscono a costruire un racconto corale, dove risate e sentimenti si intrecciano in perfetto equilibrio.
Regia e produzione
La regia di Oi vita mia è firmata dagli stessi protagonisti, Pio D’Antini e Amedeo Grieco, che firmano così la loro prima prova come registi, confermando la volontà di portare il loro linguaggio comico in una dimensione più matura e cinematografica. Il film, di genere commedia, è una produzione italiana del 2025 e sarà distribuito da PiperFilm a partire da giovedì 27 novembre.
Con questa nuova pellicola, Pio e Amedeo raccontano ancora una volta l’Italia delle contraddizioni, quella capace di ridere di sé anche nei momenti più difficili. Una commedia che promette di unire emozione e ironia, restituendo al pubblico la freschezza e la genuinità che hanno reso il duo foggiano uno dei simboli più amati della comicità popolare contemporanea.
