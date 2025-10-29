Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo arriva a novembre al cinema

Il duo comico foggiano debutta alla regia con una storia di amicizia, caos e redenzione, in uscita il 27 novembre 2025. Una nuova commedia tutta da ridere con cui Pio D’Antini e Amedeo Grieco si preparano a far ridere di nuovo il pubblico italiano, dopo il successo di Amici come noi, Ma tu di che segno 6?, Belli ciao e Come può uno scoglio

Il ritorno di due protagonisti della comicità pugliese è un approdo sul grande schermo con un progetto tutto loro, segnando il debutto ufficiale dietro la macchina da presa. La loro nuova commedia Oi vita mia, nelle sale a partire dal 27 novembre, è distribuita da PiperFilm.

Sta per arrivare al cinema il nuovo film di Pio e Amedeo , intitolato Oi vita mia. Il duo comico foggiano debutta alla regia con una storia di amicizia, caos e redenzione, in uscita il 27 novembre 2025. Una nuova commedia tutta da ridere con cui Pio D’Antini e Amedeo Grieco si preparano a far ridere di nuovo il pubblico italiano, dopo il successo di Amici come noi, Ma tu di che segno 6?, Belli ciao e Come può uno scoglio.

Un imprevisto li costringe infatti a condividere lo stesso tetto, dando vita a una convivenza esplosiva in cui giovani casinisti e anziani distratti diventano protagonisti di un irresistibile caos generazionale. Tra incomprensioni, consigli non richiesti, bollette arretrate e partite a padel, i due amici saranno costretti a confrontarsi con se stessi e con le proprie fragilità, fino a trovare il coraggio di rimettere ordine nelle loro vite. Il tutto, naturalmente, nel segno dell’ironia e della complicità che da sempre contraddistinguono il loro stile comico.

Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi difficili, mentre Amedeo dirige una casa di riposo popolata da anziani smemorati e teneramente bizzarri. Le loro esistenze, già complicate da questioni personali – una relazione sentimentale in crisi per Pio e una figlia adolescente ribelle per Amedeo – finiscono per incrociarsi in modo inaspettato.

Nella pellicola figurano inoltre Emanuele Pacca e altri interpreti che contribuiscono a costruire un racconto corale, dove risate e sentimenti si intrecciano in perfetto equilibrio.

Regia e produzione

La regia di Oi vita mia è firmata dagli stessi protagonisti, Pio D’Antini e Amedeo Grieco, che firmano così la loro prima prova come registi, confermando la volontà di portare il loro linguaggio comico in una dimensione più matura e cinematografica. Il film, di genere commedia, è una produzione italiana del 2025 e sarà distribuito da PiperFilm a partire da giovedì 27 novembre.

Con questa nuova pellicola, Pio e Amedeo raccontano ancora una volta l’Italia delle contraddizioni, quella capace di ridere di sé anche nei momenti più difficili. Una commedia che promette di unire emozione e ironia, restituendo al pubblico la freschezza e la genuinità che hanno reso il duo foggiano uno dei simboli più amati della comicità popolare contemporanea.