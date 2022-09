Emigratis, cosa sapere sulla nuova edizione dello show di Pio e Amedeo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Irriverenti più che mai, Pio Greco e Amedeo D’Antini tornano in tv da mercoledì 28 settembre con una nuova edizione di Emigratis, programma di intrattenimento promosso per la prima volta in prime time su Canale5. Il duo comico pugliese ha mantenuto intatta la sua verve negli anni e ha deciso di riproporre lo stesso schema e le stesse dinamiche che hanno permesso allo show di diventare un successo, quasi un cult pop della televisione italiana. Anche in questa nuova edizione, i due sono andati in giro per il mondo alla ricerca di vip ai quali “scroccare” soldi e vacanze per fare la bella vita gratis. In alcuni casi il loro piano è perfettamente riuscito, in altri sono stati costretti ad arrendersi alla reticenza del personaggio noto di turno, che non si è prestato alle loro richieste, volutamente esagerate e fuori dalle righe.