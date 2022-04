Belli Ciao, in prima tv su Sky il film con Pio e Amedeo

Dopo il grande successo di pubblico nei cinema italiani, arriva in prima tv domenica 17 aprile “Belli Ciao”, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K

Belli Ciao, è la divertente commedia del duo comico Pio e Amedeo, che racconta con ironia e leggerezza il problema dei giovani costretti a lasciare il Sud Italia per cercare fortuna al Nord, Diretta da Gennaro Nunziante, la pellicola vede la partecipazione di Lorena Cacciatore, Rosa Diletta Rossi, Nicasio Catanese, Giorgio Colangeli. L'appuntamento con il film è per Domenica 17 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Belli Ciao, la trama del film

Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio, con l’ambizione della finanza, decide di partire per la Milano da bere, Amedeo – da sempre appassionato di medicina – sceglie invece di restare, convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro. E anche se non ha mai preso uno stetoscopio in mano e si è ritrovato a vendere articoli sanitari, lavora al fianco del Sindaco per bloccare l’inevitabile fuga dei giovani verso il Nord. Ma per rilanciare l’economia locale servirebbe un grande investimento…e sarà così, per un imprevedibile scherzo del destino, che i due amici si ritroveranno anni dopo, su fronti opposti ma forse con un sogno in comune. Anche se Pio è ormai milanese d’adozione e manager di successo con una vita al top e Amedeo, con implacabile orgoglio meridionale, continua ad impegnarsi perché il suo paese possa offrire un futuro ai giovani. Riusciranno i due amici a dimostrare che il loro non è un paese per vecchi?