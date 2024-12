“Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi, la mia forza concreta! Andrà bene chiediamolo a Dio!”. Belén Rodriguez ha commentato su Instagram una foto di famiglia pubblicata dalla madre Veronica Cozzani, che ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto dopo l’incidente che ha coinvolto Gustavo Rodriguez, suo marito e padre della showgirl. Il 5 dicembre, l’uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia in un incendio scoppiato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese, ed è attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. “Uno per tutti, e tutti per uno. So che starai bene”, ha scritto Cozzani.