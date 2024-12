Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen, è rimasto gravemente ustionato questa mattina a Gallarate in un incidente di lavoro. Il 65enne era all'interno di un capannone di via Cappuccini (ex sede di una tessitura) affittato come deposito quando un incendio è divampato per cause accidentali. L'uomo, divenuto noto in Italia oltre che per essere il padre della bellissima showgirl, anche per aver partecipato all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, quindi trasferito nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.