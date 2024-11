Incidenti lavoro, morti un giovane a Siracusa e un 69enne a Perugia

Un giovane ha perso la vita schiacciato da un mezzo meccanico mentre lavorava in un terreno vicino Pachino. Alla periferia di Perugia, in località Mugnano, un altro agricoltore è rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando

Non si ferma la scia delle morti bianche in Italia. Due agricoltori, uno nel Siracusano e uno vicino Perugia, sono morti nella giornata di oggi, mercoledì 13 novembre, mentre si trovavano a lavoro. Il primo tragico incidente ha coinvolto un ragazzo di 27 anni che è morto schiacciato da un mezzo meccanico mentre lavorava in un terreno in contrada Maucini, a Pachino. Inutili i soccorsi. La Procura di Siracusa, che coordina gli accertamenti della polizia municipale, ha aperto una inchiesta.