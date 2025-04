Easyjet, oggi lo sciopero degli assistenti di volo

Lo sciopero dei dipendenti della compagnia aerea va dalle 10:30 alle 14:30 ed è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil. In queste quattro ore, i voli potrebbero essere cancellati o subire forti ritardi, e i problemi potrebbero perdurare anche dopo la fine dell’orario di mobilitazione a causa della interruzione

Sciopero di 4 ore, dalle 10.30 alle 14.30 per gli assistenti di volo di EasyJet. A farlo sapere Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, sottolineando che “si tratta della prima mobilitazione del personale di cabina EasyJet dalla pandemia di COVID-19, indetta a seguito del progressivo e inesorabile deterioramento delle condizioni di lavoro”. Da tempo denunciamo - spiegano le organizzazioni sindacali - "turni sempre più pesanti e rotazioni programmate al limite, con un impatto diretto non solo sul benessere psicofisico degli equipaggi, ma anche sulla qualità del servizio reso ai passeggeri. Il rischio concreto è infatti quello di ritardi e cancellazioni, specialmente in caso di condizioni meteo avverse o di congestione del traffico aereo".