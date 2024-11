L'uomo, 43 anni, è deceduto sul colpo dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo in costruzione ad Afragola. In corso le indagini dei carabinieri

Incidente sul lavoro nel Napoletano. Un operaio italiano di 43 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dal terzo piano di uno stabile in costruzione ad Afragola, vicino al capoluogo campano. La tragedia risale al primo pomeriggio: dopo la segnalazione sono intervenuti sul posto, tra i civici 39 e 41 di via Roma, i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.