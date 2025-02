Sanremo 2025, Simone Cristicchi canta e Lino Banfi si commuove

Lino Banfi non ha trattenuto le lacrime mentre Simone Cristicchi, ospite di Mara Venier a Domenica In nello speciale dedicato al Festival di Sanremo (LO SPECIALE), ha intonato ancora una volta sul palco dell’Ariston il suo brano arrivato quinto in gara, Quando sarai piccola. Un testo delicato e toccante che racconta la malattia dell’Alzheimer e gli inevitabili cambiamenti che la perdita della memoria porta con sé. L’attore pugliese, 89 anni, ha ricordato subito la moglie Lucia Zagaria, con la quale ha condiviso 61 anni di matrimonio e che è scomparsa nel 2023 proprio a causa della malattia. “Questo brano mi tocca personalmente, mi vergogno di essere in queste condizioni, ma ho anche 89 anni, quindi lasciatemi piangere”, ha detto commosso. Banfi ha poi condiviso un ricordo pieno di amore: “Mentre le davo da mangiare come ai bambini piccoli, mi ha chiesto: “Se un giorno non ti riconosco più?”. “Ci presentiamo un’altra volta e ci innamoriamo di nuovo””.