Come può uno scoglio, il film con Pio e Amedeo al cinema

Giovedì 28 dicembre esce nelle sale cinematografiche di tutta Italia Come può uno scoglio, il nuovo film di Pio e Amedeo (FOTO) prodotto da Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky. La pellicola, girata quasi totalmente a Vieste, vede il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e Puglia Promozione. E promette, ancora una volta, di far ridere col politically scorrect a cui il duo foggiano ci ha abituati.

Come può uno scoglio, la trama

Al centro di Come può uno scoglio troviamo l'imbranato Pio che, dopo la morte del padre, è chiamato a farsi carico delle sue attività. Ricco costruttore edile., Salvatore ha sempre preso le decisioni al posto del figlio. Un figlio dal carattere debole, marito di Borromea e padre di Ginevra e Manfredi, che abita coi suoceri nel castello dei marchesi Pasin e che ha sempre condotto una vita agiata. Di mestiere fa l'avvocato, ma la morte del genitore lo costringe a diventare presidente delle aziende di famiglia. Non solo: alcuni imprenditori del paese lo hanno candidato a sindaco, per poterlo manipolare a loro vantaggio. Tuttavia, il docilissimo e malleabile Pio a un certo punto esplode. Succede quando don Boschin, guida spirituale del padre, gli chiede di aiutare Amedeo, un ex galeotto, assumendolo come autista. Col suo coraggio, Amedeo finirà per coinvolgerlo e per fargli mettere tutto in discussione. Pio riprenderà le sue passioni, farà pace con se stesso, e diventerà finalmente padrone della sua vita.