Giornata contro la violenza sulle donne: film, serie e podcast

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. La data non è casuale: il 25 novembre 1960, per ordine di Rafael Trujillo, all'epoca dittatore della Repubblica Dominicana, erano state uccise le sorelle Mirabal, tre attiviste politiche del Paese caraibico. Nel 1981, in occasione del primo incontro femminista latinoamericano e caraibico a Bogotà, in Colombia, si era scelta in loro onore proprio la data del 25 novembre per celebrare la Giornata, poi istituita ufficialmente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. In tutto il mondo, durante la Giornata, istituzioni pubbliche, associazioni e cittadini privati organizzano eventi e iniziative per ricordare che il problema non è ancora risolto. Da tempo, anche l’arte sta facendo la sua parte: sono molte le storie di violenza contro le donne raccontate in docuserie, film e podcast.

