Giornata contro la violenza sulle donne: film, serie e podcast

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. La data non è casuale: il 25 novembre 1960, per ordine di Rafael Trujillo, all'epoca dittatore della Repubblica Dominicana, erano state uccise le sorelle Mirabal, tre attiviste politiche del Paese caraibico. Nel 1981, in occasione del primo incontro femminista latinoamericano e caraibico a Bogotà, in Colombia, si era scelta in loro onore proprio la data del 25 novembre per celebrare la Giornata, poi istituita ufficialmente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. In tutto il mondo, durante la Giornata, istituzioni pubbliche, associazioni e cittadini privati organizzano eventi e iniziative per ricordare che il problema non è ancora risolto. Da tempo, anche l’arte sta facendo la sua parte: sono molte le storie di violenza contro le donne raccontate in docuserie, film e podcast.
Le docuserie
Dalla docuserie Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps - prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata da Chora Media con Pablo Trincia - che scava tra le pagine di una delle storie di cronaca nera più oscure del nostro Paese, a Ogni 72 ore di Daniela Collu, sono molte le produzioni documentaristiche che ruotano intorno alle storie di violenza contro le donne.
- Ogni 72 ore
- Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps
- Figlie Rubate - Il Rapimento Di Boko Haram
- #ScrivimiQuandoArriviACasa
- Lost Women of Highway 20
- Amore criminale
- Il delitto Meredith Kercher
- Chi ha ucciso Meredith Kercher?
- Sarah - La ragazza di Avetrana
- Attrazione fatale
- A Girl In The River - Il Prezzo Del Perdono
- Femide. Nel nome delle donne
- Sisterhood
- Il delitto di Garlasco
- Il Prezzo Dell'oro - Inside The Usa Gymnastic Scandal
- My lover, my killer un amore assassino
- Sulle tracce dell'assassino: il caso Yara
- Rapita: il coraggio di Kara Robinson
- Amore malato - Gli angeli della morte di Saronno
- Delitti - Pamela Mastropietro
- Il mostro di Modena
- Matrimonio con delitto
- Uccisa due volte - Il caso Pomarelli
- Ai Confini Della Gelosia
- Dating death - appuntamento con il mostro
- C'è qualcuno in casa mia
- Predator: caccia al taxi dello stupro
- Vivere con un assassino
- Rapite in Montana
- Il mostro di Udine
- La ragazza dei Parioli
- Missing: scomparsa con delitto
- #MeToo - I segreti del caso Weinstein
- Mia o di nessuno
- Nel cerchio degli uomini
- Parlano le donne
- Delitti in famiglia - Il caso Melania Rea
- Delitti in famiglia - Il caso Delfino
- Delitti in famiglia - Davanti ai miei occhi
- Ossi di seppia - Sara Di Pietrantonio, un femminicidio
- Se l’è cercata – Storie ordinarie di vittime di stupro
- Ritratto familiare
- Femminicidi: gli Stati proteggono le donne?
- Ho paura a rientrare da sola: le donne e l’insicurezza
I film e le serie TV
Tra i film, C'è ancora domani di Paola Cortellesi ha ricevuto numerosi riconoscimenti e si aggiunge agli altri titoli che hanno denunciato storie di violenza, anche in forma di serie tv, come il fenomeno dell'anno Adolescence.
- C'è ancora domani
- Una giornata particolare
- Familia
- Terrazza Sentimento
- Adolescence
- Il Mostro
- La vita possibile
- Nome di donna
- Magdalene
- L'amore rubato
- Maid
- Ni una más
- Adorazione
- Unbelievable
- You
- Qui non è Hollywood
- La mia prediletta
- Unhortodox
- I Hate Suzie
- La ciociara
- Primo amore
- La sconosciuta
- A letto con il nemico
- Sotto accusa
- Velluto blu
- La scuola cattolica
- L'amore che vorrei
- Big
- Corpo unico
- Io ci sono
- Mai per amore
- Anche io
- Per Elisa
- Il racconto dell'ancella
- Educazione fisica
- Nome di donna
- Loro Uccidono - Sepolte vive
- Mia
- Sotto accusa
- Big Little Lies
- I May Destroy You
- Circeo
- The Undoing
- St@Lker
- Shining Girls
- I Hate Suzie
- Il fuoco che l'ha portata via
- Roar
- Volver - Tornare
- Il colore viola
- La sconosciuta
- Tonya
- Room
- Il vizio della speranza
- Fortunata
- Profumo - Storia di un assassino
I podcast
A docuserie, film e serie tv si aggiungono i podcast.
- Dove nessuno guarda - Il Caso Elisa Claps
- Il rumore delle parole
- Voci di donne
- Sempre25Novembre
- Io sono Alice
- La scomparsa: Emanuela Orlandi
- Emanuela Orlandi: il caso è aperto
- Le ombre di via Poma
- Meredith
- Polvere - Il caso Marta Russo
- Mentre Morivo
- L'arco di Chiara
